SENTA - Opšta bolnica Senta ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih stručnjaka – dr Miodraga Mrkšića, dugogodišnjeg hirurga, zamenika direktora ustanove i načelnika hirurškog odeljenja, koji je iznenada preminuo u sedamdesetoj godini života.

Dr Mrkšić je bio jedan od pionira laparoskopskih procedura u svojoj sredini, a profesionalni put gradio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i magistrirao i doktorirao. Usavršavao se u Londonskoj bolnici St. Mark, gde je specijalizirao koloproktologiju, a posedovao je i brojne međunarodne sertifikate iz Mađarske, Londona i Kalifornije.

Iza sebe je ostavio više od 60 objavljenih stručnih radova kao autor i koautor, a bio je aktivan član brojnih domaćih i međunarodnih udruženja – Srpskog lekarskog društva, Evropskog društva za gastrointestinalnu hirurgiju, Evropskog društva za endoskopsku hirurgiju, Kraljevskog medicinskog društva, Međunarodnog društva za hepatobilijarnu i pankreatičnu hirurgiju i drugih.

Sahrana dr Miodraga Mrkšića biće održana u subotu 29. novembra 2025. godine u 12 časova na Pravoslavnom groblju u Senti.

