- Mi kao zemlja sa 12 meseci odsustva nakon rođenja deteta ne da nismo zaostali za evropskim državama, nego prednjačimo. Mi stalno mislimo da je nešto bolje u tuđem dvorištu, i sve gledamo u tuđu avliju a ne vidimo da smo mi kao država zapravo mnogo učinili kada je u pitanju pronatalitetna politika - rekla je ona.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da samo Bugarska ima veće odsustvo od Srbije.

- Jedna Mađarska ima kraće od nas, a govorimo o Mađarskoj kao o šampionu populacionih mera. Francuska - 16 nedelja ukupno. Isto toliko ima i Nemačka. Istini za volju, oni kasnije pružaju neke dodatne mogućnosti, ali opet ograničavaju primanja za roditelje koji odsustvuju sa posla - naglasila je ona, i dodala:

- Lepa je vest, i hoću to da znate, da smo ove godine isplatili u oktobru 497 miliona dinara više nego u septembru za roditeljski dodatak, što pokazuje da ima nekog napretka. I to su oni statistički podaci koji nas najviše raduju. I sve ćemo učiniti u tom pravcu.

