Slušaj vest

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Magle ima na putnim pravcima Dići - Bućin grob - Svračkovci, Božurnja - Kragujevac, Knjaževac - Tresibaba, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, Paraćin - prevoj Čestobrodica, prevoj Čestobrodica - Boljevac, Jarmenovci - Rudnik - Bućin Grob, Gornjak - Žagubica, Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero, Kragujevac - Gornja Sabanta - Rekovac - Belušić - Krčinska Kosa, Krupaja - Krepoljin, Boljevac - Sokobanja, Boljevac - Knjaževac, Minićevo - Novo Korito, Kalna - Stara planina Jabučko ravnište, Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo, Knjaževac (Štipina) - Debelica, Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe JPPS, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su Javor - Sjenica, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, Nova Varoš - Aljinovići, državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, Jelova Gora - Užice, a snega ima do 5 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara i Užica.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Užica.

Na putevima III prioriteta održavanja snega ima mestimično do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica.

Vozačima se preporučuje oprezna vožnja

JPPS upozorava vozače da su na putevima kod Zaječara mogući sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi je na deonicama Pričević - Pecka, Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna, Valjevo - Poćuta - Debelo brdo, Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, Odvraćenica - Preko Brdo, Drenska klisura (Drenje) - Grčak, Stanišinci - Grčak, Vrnjci - Stanišinci, Dobre vode - Goč - Stanišinci, Brzeće - Kopaonik (Jaram) i Valjevo - Lelić - Mravinjci.

Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni, navodi se u saopštenju.