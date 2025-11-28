Slušaj vest

"Stanovništvo u Srbiji i dalje se donekle zdravije hrani u odnosu na ostatak populacije, recimo zapadne. Mi i dalje uzgajamo dobro voće, povrće i imamo naviku da jedemo kuvanu hranu. Mada, nažalost, to se negde gubi sa trendom da se hrana dostavlja, da se manje priprema kod kuće. Mlađe generacije to sve ređe praktikuju, ali kako god gledali, mi se i dalje zdravije hranimo nego, na primer, ljudi u Americi", kaže Ana Todorović, nutricionista i specijalista javnog zdravlja. Kako da se iole zdravije hranimo?

Sve manje se priprema kod kuće, kaže nutricionista Ana Todorović. Foto: Kurir TV, Puls Srbije

Naravno, napominje, kada bismo se poredili sa zemljama u Evropi koje imaju viši standard, poput Švajcarske ili Italije, kod nas je situacija što se tiče ishrane lošija.

- To je jednim delom uslovljeno i socioekonomskim faktorima, ali jedan od presudnih činilaca je to što se sve manje ljudi interesuje za pripremu hrane. Kada sa pacijentom ili klijentom analiziram ishranu i kada stavimo na papir koliko bi ga koštala zdrava ishrana (voće, povrće, integralne žitarice…), često dođemo do zaključka da je zdrava ishrana čak i isplativija, samo ona mora da se sprema. Naravno da se to ne odnosi na unos ekskluzivnih namirnica kao što su losos i najkvalitetniji sirevi, ali prosečna zdrava hrana i te kako se ovde kod nas može priuštiti - kaže naša sagovornica.

Pošto je tempo života jako brz, pogotovo u gradovima, na primer, osobi koja živi sama i radi osam sati dnevno, a želi zdravo da se hrani, kaže, "nekad je zaista nedostatak motiva za pripremu hrane ključna stvar".

- Ono što rade ljudi koji su sami, a žele zdravije da se hrane, u praksi sam primetila, to je da kupuju gotove kuvane obroke u objektima koji su široko rasprostranjeni, pogotovo po Beogradu, da nose sa sobom voće, koštunjavo voće, vodu, da izbegavaju da jedu u pekari. Ako i jedu u pekari, da to ne budu lisnata testa, puna margarina i soli i trans masti, nego da odaberu integralnu kiflu, jogurt ili zdraviji sendvič sa salatom, i to je u redu.

Pekara tako može da bude ok izbor ako nemamo vremena da spremamo hranu, ali je dobro da biramo zdravija testa.

Mladi, a imaju povišen holesterol

Takođe, praktično je da obroke pripremamo za dva dana i da vikendom nabavljamo namirnice.

Mladi ljudi sve češće imaju problema sa holesterolom i insulinskom rezistencijom. Foto: Shutterstock

"Osetiće benefite svega toga nakon određenog vremena, zato što je sve bolje nego naručivati hranu. Kad se hrana naručuje, to je uvek neko meso, roštilj, burgeri, pice, tako da je to zaista problematično. Mlađi ljudi, oko 30. godine, koji žive sami, imaju povišen holesterol, insulinsku rezistenciju i slične zdravstvene probleme, koji su u apsolutnoj sprezi sa načinom ishrane", naglašava nutricionista.

Na pitanje kako da smanjimo konzumaciju visoko prerađene hrane, Ana Todorović kaže da ono čega stvarno možemo da se odreknemo su grickalice, industrijske supe, razni umaci.

"Možemo i mesne prerađevine da smanjimo na minimum. Nama je sve dostupno i zato nas i mame grickalice, gazirani napici, kafe koje su previše zaslađene, to je nešto što stvarno, ako se uvreži kao navika, postaje problem."

Kikiriki flips ili čips

Konkretno, uporedila je dva proizvoda koji se masovno jedu u Srbiji, a spadaju u grickalice.

Zdrave grickalice i na poslu Foto: Shutterstock

"Ako poredimo kikiriki flips i čips, flips je kvalitetniji u nekoj meri zbog načina prerade. Kada se čips spravlja, osim što ide puno ulja, puno soli, postoje neki dodaci, takozvani akrilamidi, koji čuvaju strukturu čipsa i imaju neku svoju namenu, oni su potencijalno kancerogeni ako se konzumiraju na duže staza. Flips je samo preslan i premastan, nema toliko tih dodataka u odnosu na čips. Kada uzmete čips u ruku, ruka vam ostaje masna i slana do te mere da ne možete da je obrišete salvetom i morate dobro da je operete. Dakle, ako sa te tačke gledišta posmatramo, onda je svakako čips lošiji. Flips nije loš ako se umereno koristi."

Kaže da joj se ne dopada to što roditelji često daju maloj deci kikiriki flips između glavnih obroka.

"Imam priliku, na primer u parkiću, da vidim da im daju flips i zavaraju im tako apetit, i kada dođe vreme za pravi kvalitetan obrok poput ručka, gde treba da pojedu složen obrok od povrća i mesa, oni to odbijaju ili pojedu manje jer su zasićeni grickalicama, a nisu ništa konkretno nutritivno hranjivo ni bogato pojeli", ističe nutricionista.

"Uz film jedem čvarke kao kokice"

Mogu li čvarci da se jedu uz film kao kokice, naša sagovornica uz osmeh kaže da je poenta u umerenosti.

"I čvarci i kokice ako se jedu minimalno to je sasvim u redu, da se zadovolji taj psihološki momenat. Čvarci imaju neke dobre masti koje mogu biti dobre za hormonski status žena ako one hoće da se ugoje ili ako su izgubile menstruaciju.

U redu je jesti i čvarke, ali ne treba preterivati. Foto: Shutterstock

Ali to se odnosi na 20-30 grama čvaraka i to je najbolje izjutra jesti jer imaju puno masnoće. Ali baš da se grickaju, to se onda ne može pojesti ispod 50-100 grama, a moramo imati u vidu da 100 grama čvaraka ima sigurno 900 kalorija. Jedna osoba u toku dana koja obavlja kancelarijski posao treba da unese maksimum 2.000 kalorija. Onda pokrije pola dnevnog unosa samo jedući čvarke", objašnjava Todorovićeva.

U svakom slučaju, uz film bi bilo najbolje da grickate naseckano povrće ili voće.

"Pecite pomfrit, nemojte da ga pržite"

Alternativa visoko prerađenoj hrani postoji. Uz malo truda možemo, na primer, pomfrit peći, a ne pržiti.

Foto: Shutterstock

"Ogromna je razlika. Možemo napraviti štapiće od krompira, tako što ćemo ga staviti na papir za pečenje, poprskati uljem i malo zaliti vodom da bi ona isparila, jer toplota kruži i tako se termički obrađuje krompir u rerni. Uvek možemo da napravimo i štapiće od crvene paprike, šargarepe, kelerabe, da tako sebi nešto serviramo i grickamo. Unećemo trostruko manje kalorija, ali i vitamine, minerale i vlakna."

Takođe, ističe, može se umesto kikirikija, koji je preslan i previše mastan, grickati leblebija koja je prepuna proteina. Ima mnogo manje kalorija i zdravija je varijanta, ali je u svemu količina bitan faktor.

Da li je slanina stvarno zdrava

Na pitanje da li je slanina stvarno zdrava, Ana Todorović odgovara:

Foto: Youtube Printscreen

"Ako je domaća, jeste zdrava. Ima neke masnoće koje nemamo u nekim drugim mesnim proizvodima. Ako se koristi ujutru sa malo kajgane, ili ako se koristi narezana na tanke šnite, to je sasvim u redu jer u zimskom periodu nam i greje telo od hladnoće. Masnoće nam pomažu za dobru termoregulaciju. Ali ako neko ima holesterol, trigliceride, masnu jetru, problem sa pankreasom, treba da je se odrekne na određeni period, dok ne sredi zdravstvenu situaciju".