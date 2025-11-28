Petrol nastavlja plansko širenje maloprodajne mreže u Srbiji
Petrol, jedna od vodećih energetskih kompanija u regionu, nastavlja da sprovodi dugoročni razvoj maloprodajne mreže u Republici Srbiji. Kompanija se tokom godina pozicionirala kao pouzdan partner sa snažnim prisustvom na tržištu.
Aktivnosti koje je Petrol realizovao tokom 2025. godine, zajedno sa planovima za 2026, uklapaju se u jasnu viziju razvoja maloprodaje i prate višegodišnji okvir usmeren na stabilan i održiv rast.
Nakon prvog ciklusa poziva, sprovedenog krajem marta ove godine, broj benzinskih stanica u Srbiji povećan je za više od 30%. Ovaj rezultat potvrđuje veliko interesovanje učesnika i potrebu za kvalitetnim infrastrukturnim partnerstvima, kao i značajan potencijal za dalje širenje i bolju dostupnost energenata i usluga potrošačima širom zemlje.
Petrol ostaje posvećen razvoju maloprodajne mreže, modernizaciji infrastrukture i izgradnji partnerstava koja doprinose dugoročnoj stabilnosti energetskog sektora.
Prepoznat po inovacijama i pouzdanosti, Petrol partnerima pruža sigurnost, stručnu podršku i snagu brenda koja omogućava održiv rast.
Petrol traži partnere u okviru svoje uspostavljene strategije širenja mreže kroz:
Kupovinu postojećih benzinskih stanica
Dugoročne ugovore o zakupu i strateška partnerstva
Kupovinu zemljišta sa građevinskom dozvolom
Ulazak u ovu mrežu donosi stabilnost i podršku iskusnog lidera u sektoru.
Poziv važi za sve zainteresovane da se obrate putem e-maila: razvojbg@petrol.co.rs ili na broj telefona 066/802-3047.
