Petrol, jedna od vodećih energetskih kompanija u regionu, nastavlja da sprovodi dugoročni razvoj maloprodajne mreže u Republici Srbiji. Kompanija se tokom godina pozicionirala kao pouzdan partner sa snažnim prisustvom na tržištu.

Aktivnosti koje je Petrol realizovao tokom 2025. godine, zajedno sa planovima za 2026, uklapaju se u jasnu viziju razvoja maloprodaje i prate višegodišnji okvir usmeren na stabilan i održiv rast.

Nakon prvog ciklusa poziva, sprovedenog krajem marta ove godine, broj benzinskih stanica u Srbiji povećan je za više od 30%. Ovaj rezultat potvrđuje veliko interesovanje učesnika i potrebu za kvalitetnim infrastrukturnim partnerstvima, kao i značajan potencijal za dalje širenje i bolju dostupnost energenata i usluga potrošačima širom zemlje.