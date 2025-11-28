Slušaj vest

Petrol, jedna od vodećih energetskih kompanija u regionu, nastavlja da sprovodi dugoročni razvoj maloprodajne mreže u Republici Srbiji. Kompanija se tokom godina pozicionirala kao pouzdan partner sa snažnim prisustvom na tržištu.

Aktivnosti koje je Petrol realizovao tokom 2025. godine, zajedno sa planovima za 2026, uklapaju se u jasnu viziju razvoja maloprodaje i prate višegodišnji okvir usmeren na stabilan i održiv rast.

Nakon prvog ciklusa poziva, sprovedenog krajem marta ove godine, broj benzinskih stanica u Srbiji povećan je za više od 30%. Ovaj rezultat potvrđuje veliko interesovanje učesnika i potrebu za kvalitetnim infrastrukturnim partnerstvima, kao i značajan potencijal za dalje širenje i bolju dostupnost energenata i usluga potrošačima širom zemlje.

Petrol ostaje posvećen razvoju maloprodajne mreže, modernizaciji infrastrukture i izgradnji partnerstava koja doprinose dugoročnoj stabilnosti energetskog sektora.

Prepoznat po inovacijama i pouzdanosti, Petrol partnerima pruža sigurnost, stručnu podršku i snagu brenda koja omogućava održiv rast.

Petrol traži partnere u okviru svoje uspostavljene strategije širenja mreže kroz:

  • Kupovinu postojećih benzinskih stanica

  • Dugoročne ugovore o zakupu i strateška partnerstva

  • Kupovinu zemljišta sa građevinskom dozvolom

Ulazak u ovu mrežu donosi stabilnost i podršku iskusnog lidera u sektoru. 

Poziv važi za sve zainteresovane da se obrate putem e-maila: razvojbg@petrol.co.rs ili na broj telefona 066/802-3047.

