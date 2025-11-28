Black Friday u Dormeo Home - mesec kada šoping i te kako može da se isplati
Novembar je stigao – vreme kada se više ušuškavamo kod kuće, pravimo planove, donosimo odluke… i nagrađujemo sebe.
Dok jesen donosi mirniji ritam, u Dormeo Home-u počinje najlepša euforija godine – BLACK FRIDAY.
Tradicionalno, ovo je često period nekih od najvećih ušteda u godini, a ove godine popusti idu do neverovatnih -60% na dušeke, prostirke, jastuke, jorgane, posteljine… kao i na Primera male kućne aparate koji svakodnevicu mogu da učine lakšom i prijatnijom.
Evo šta u Black Friday 2025. u Dormeo Home čini još posebnijim
Još DODATNIH -15% NA VEĆ SNIŽENE CENE, na račun preko 6.000 dinara – samo do 30. novembra.
Savršena prilika da sebi priuštite udobnost koju zaslužujete.
DUŠECI – jer svaki dobar dan počinje dobrim snom.
Dušek nije samo mesto gde spavate – to može biti ulaganje u zdravlje, energiju i raspoloženje. Manje buđenja, više odmora, jutra koja počinju osmehom.
Uz Black Friday popuste, dušek iz snova nikad nije bio bliži.
Prostirke – udobnost koja ide svuda sa vama
Idealne za dom, vikendicu, putovanja ili nenajavljene goste.
Jednostavne su za odlaganje, brzo se postavljaju i pružaju udobnost gde god da ih koristite.
Jastuci – mali detalj koji može promeniti sve
Kada ste poslednji put promenili svoj jastuk?
Pravi jastuk može da rastereti kičmu, da opusti vrat i pomaže telu da se regeneriše tokom noći. Često upravo mali detalji donose najveću razliku. Ne zaboravite - dobar san počinje dobrim jastukom.
Tražite savršen poklon?
U sezoni darivanja, najlepši poklon mogao bi biti – dobar san.
Kada smo odmorni i naspavani, tu energiju prenosimo i na druge.
Poklonite sebi i najdražima mir, udobnost i osmeh svakog jutra.
Posetite Dormeo Home, Top Shop i Mlilyprodavnice, pozovite kontakt centar 021 489 26 54 ili otkrijte svoje favorite na: dormeo.rs.
Ne čekajte poslednji trenutak – novembarska euforija je u jeku, a popusti traju kratko. Novembar je mesec u kojem šoping zaista može da se isplati.
Dormeo Home – gde udobnost počinje, a cene nikada nisu bile bolje!
Promo