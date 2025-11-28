Slušaj vest

Novembar je stigao – vreme kada se više ušuškavamo kod kuće, pravimo planove, donosimo odluke… i nagrađujemo sebe.

Dok jesen donosi mirniji ritam, u Dormeo Home-u počinje najlepša euforija godine – BLACK FRIDAY. Tradicionalno, ovo je često period nekih od najvećih ušteda u godini, a ove godine popusti idu do neverovatnih -60% na dušeke, prostirke, jastuke, jorgane, posteljine… kao i na Primera male kućne aparate koji svakodnevicu mogu da učine lakšom i prijatnijom.

Evo šta u Black Friday 2025. u Dormeo Home čini još posebnijim Još DODATNIH -15% NA VEĆ SNIŽENE CENE, na račun preko 6.000 dinara – samo do 30. novembra. Savršena prilika da sebi priuštite udobnost koju zaslužujete.

DUŠECI – jer svaki dobar dan počinje dobrim snom. Dušek nije samo mesto gde spavate – to može biti ulaganje u zdravlje, energiju i raspoloženje. Manje buđenja, više odmora, jutra koja počinju osmehom. Uz Black Friday popuste, dušek iz snova nikad nije bio bliži.

Prostirke – udobnost koja ide svuda sa vama Idealne za dom, vikendicu, putovanja ili nenajavljene goste. Jednostavne su za odlaganje, brzo se postavljaju i pružaju udobnost gde god da ih koristite.

Jastuci – mali detalj koji može promeniti sve Kada ste poslednji put promenili svoj jastuk? Pravi jastuk može da rastereti kičmu, da opusti vrat i pomaže telu da se regeneriše tokom noći. Često upravo mali detalji donose najveću razliku. Ne zaboravite - dobar san počinje dobrim jastukom.

Tražite savršen poklon? U sezoni darivanja, najlepši poklon mogao bi biti – dobar san. Kada smo odmorni i naspavani, tu energiju prenosimo i na druge. Poklonite sebi i najdražima mir, udobnost i osmeh svakog jutra.

Posetite Dormeo Home, Top Shop i Mlilyprodavnice, pozovite kontakt centar 021 489 26 54 ili otkrijte svoje favorite na: dormeo.rs. Ne čekajte poslednji trenutak – novembarska euforija je u jeku, a popusti traju kratko. Novembar je mesec u kojem šoping zaista može da se isplati.

