Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na padavine, a snega, prema podacima meteoroloških stanica ima na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, kao i na Kopaoniku.

"U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta, koji će usloviti smanjenu vidlјivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homolјskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu", stoji u upozorenju RHMZ.

Snega trenutno ima i na putu Bistrica-Nova Varoš, a kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, svorili su se i zastoji.

Zavejan put preko Zlatara

Građani javljaju i da je zavejan put preko Zlatara. Snega ima po kolovozu, te pažljivo vozite ako krećete ovom deonicom.

Zavejan i Zlatibor

Jaka snežna mežćava tokom noći i jutarnjih sati okovala je zlatiborski kraj. Putari su satima na terenu sa svom raspoloživom mehanizacijom, a svi putevi prvog prioriteta su prohodni.

- Saobraćaj se od jutros odvija otežano, ali bez velikih problema. Trenutno nema zabrane za kamione i šlepere. Na terenu je 12 ekipa koje rade na raščišćavanju snega i puteva, na snazi je drugi stepen angažovanja. Za sada je situacija pod kontrolom, kažu za RINU iz Puteva Užice.

Tokom noći ponovo su obelela kako gradska, tako i seoska područja, a visina novog snežnog pokrivača dostiže oko 15 centimetara. Svim vozačima se savetuje oprez i obavezno posedovanje zimske opreme.

Snega ima, a kako se može videti na snimcima, za sada je sve prohodno.

Vreme narednih dana

"U subotu oblačno, pre podne sa padavinama: u nižim predelima sa kišom i susnežicom, kratkotrajno i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača i to posebno na jugozapadu i zapadu zemlјe. Posle podne prestanak padavina.

Od nedelјe suvo sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana", najavio je RHMZ.

Auto-put Miloš Veliki sinoć je bio zavejan.

Oglasili se "Putevi Srbije"

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".