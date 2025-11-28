Slušaj vest

Učenici osmog razred od ponedeljka, 1. decembra, mogu da prijave jedan od pet ponuđenih predmeta koji će polagati na trećem testu u okviru završnog ispita.

Prijave traju do 30. decembra, a vrše se u školama ili putem portala Moja srednja škola.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je da je moguće predmet odabrati i pisanim putem u školi, a u ponudi su predmeti biologija, geografija, istorija, fizika i hemija, a odabrani predmet će se raditi kao treći test na završnom ispitu.

Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026, rekao je Pašić. Foto: Kurir/T.I.

- Od 19. januara do 23. januara 2026. godine učenici mogu proveriti svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 28. i 29. januara 2025. godine - rekao je Pašić.

Dodao je da će probni završni ispit biti održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon toga, 1. i 2. aprila 2026. godine učenici će moći još jednom da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

- Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test - rekao je Pašić.

Naveo je da će završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biti održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

- Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test izabrao je da polaže geografiju (46 odsto), biologiju (31 odsto), istoriju je polagalo devet odsto, a hemiju i fiziku po sedam odsto učenika - rekao je Pašić.

Dodao je da je otvoren i viber kanal "MOJA SREDNjA ŠKOLA - Info kanal", na kome roditelji, kao i učenici mogu pročitati informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole.

- Više o viber kanalu zainteresovani mogu da pročitaju na portalu Moja srednja škola - rekao je Pašić.