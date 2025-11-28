Sveti Matej, nekadašnji carinik, pozvan je da ostavi sve i pođe za Hristom, a njegov Jevanđelje jedno je od ključnih temelja hrišćanske vere. Zbog istrajnosti, hrabrosti i neiscrpne vere, vernici ga naročito poštuju kao zaštitnika doma, porodice i onih koji tragaju za istinom.

Kurir nastavlja svoju tradiciju darivanja – ovog puta poklanjamo vam ikonu Svetog Mateja, apostola, jevanđeliste i jednog od najvažnijih svedoka Hristovog života i dela.

Ikona je pažljivo izrađena, idealna za vaš dom ili kao poklon dragoj osobi – simbol mira, blagoslova i duhovne snage.

Ne propustite da obogatite svoju zbirku – uz Kurir vas čeka ikona Svetog Mateja!

