Godina 1885. ušla je u istoriju kao jedan od najneslavnijih momenata srpske politike. Kada je Bugarska izvršila ujedinjenje sa Istočnom Rumelijom, kralj Milan Obrenović video je priliku da vojno reaguje, verujući da će brza intervencija pokazati snagu Srbije i učvrstiti njegov lični autoritet. Ali odluka da napadne Bugarsku ispostavila se kao pogrešan korak od kojeg se zemlja teško oporavljala.

Srbija je ubrzo doživela poraz koji je bio teži od samih ratnih gubitaka. Bugarska vojska, bez dovoljnog broja školovanih oficira, uspela je da nadmudri i nadjača srpsku armiju, rušeći mit o njenoj spremnosti i moći. U haosu koji je usledio, čak je i sam kralj Milan pokušao da se povuče sa bojišta — a prema svedočanstvima, jedino ga je energična reakcija najbližih saradnika sprečila u kukavičkoj bežaniji.

Posle poraza kod Slivnice i povlačenja ka granici, Srbija se našla u gotovo ponižavajućoj situaciji. Diplomatski emisari morali su da mole Bugare da vrate Pirot, grad koji su osvojili tokom sukoba. Ti pregovori ostali su zapamćeni kao jedan od najtežih trenutaka Obrenovićeve politike, kada je država stajala između nacionalnog ponosa i neminovnosti poraza.

