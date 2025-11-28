Slušaj vest

Ministarstvo prosvete donelo je rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u sastavu ovog univerziteta i to: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su dozvole za rad Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije i Geoekonomskom fakultetu oduzete su jer im je istekla prethodno važeća akreditacija, a nisu podneti zahtevi za akreditaciju ovih visokoškolskih ustanova najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije.

Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za umetnost i dizajn i Pravnom fakultetu dozvola za rad je oduzeta, jer je proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju ovih ustanova.

Studenti ovih visokoškolskih ustanova nastaviće svoje obrazovanje na drugim visokoškolskim ustanovama, o čemu će Ministarstvo prosvete doneti poseban akt kojim se obezbeđuje završetak studija.

Rešenja o oduzimanju dozvole za rad ovim visokoškolskim ustanovama poslata su poštom u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i elektronskom poštom.

Foto: Zorana Jevtić

Takođe, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Ministarstvo javno objavljuje informacije i rešenja o oduzimanju dozvola za rad i akreditacije visokoškolskim ustanovama.

Ministarstvo prosvete podseća da se u cilju očuvanja kvaliteta visokog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, postupak akreditacije državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi redovno na svakih sedam godina, a može i ranije na zahtev visokoškolske ustanove.