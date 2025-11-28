Slušaj vest

Na Institutu za reumatologiju u Beogradu danas je otvoren Centar za regenerativnu medicinu, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je tom prilikom da ovaj projekat predstavlja ogroman iskorak za srpsko zdravstvo i novu eru u lečenju pacijenata.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas, zajedno sa vama, otvaram prvi Centar za regenerativnu medicinu u okviru državne zdravstvene ustanove. Ovaj centar je rezultat hrabrosti, stručnosti i posvećenosti celog tima i predstavlja veliki doprinos čitavom našem zdravstvenom sistemu - rekao je ministar.

Lončar je naglasio da je posebno ponosan na tim Instituta za reumatologiju, koji je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja realizovao inovativan i jedinstven poduhvat u izuzetno kratkom roku.

Prema njegovim rečima, Srbija danas postaje lider u regionu uvođenjem savremenih metoda lečenja u okviru javnog zdravstva.

- Naši osiguranici će o trošku države, dobiti najmodernije uslove lečenja. Institut za reumatologiju ponovo pokazuje da je ustanova vrhunskog znanja i prakse - kazao je ministar.

On je naveo i da ovaj centar otvara vrata ka novim pravcima zdravstvenih istraživanja, terapijskim mogućnostima i značajnom napretku u lečenju.

- Ovo je veliki uspeh za naše lekare i istraživače, a najveću korist imaće pacijenti - naglasio je Lončar.

Dodao je i da Ministarstvo zdravlja ostaje podrška svim novim inicijativama Instituta za reumatologiju i drugim zdravstvenim ustanovama koje idu ka unapređenju usluga za građane.

Naučnik sa Instituta Karolinska u Švedskoj, doktor Benam Sadegi, rekao je na otvaranju da je to prvi takav centar u državnoj ustanovi u Evropi.

V.d. direktora Instituta za reumatologiju u Beogradu Branko Barać kazao je da je projekat Centra za regenerativnu medicinu nastao pre pet godina uz formiranje Republičke stručne komisije za regenerativnu medicinu i uz intenzivan rad na uspostavljanju regulative.

- Uz podršku resornog ministra došli smo do toga da sad imamo centar koji će u narednim godinama omogućiti našim bolesnicima najsavremenije lečenje hroničnih rana, reumatskih, degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i sistemskih bolesti vezivnih tkiva mezenhimnim matičnim ćelijama u kombinaciji sa najsavremenijom biološkom terapijom - rekao je on.

Barać je naglasio i da je Centar za regenerativnu medicinu prvi državni centar takve vrste u Srbiji i jedini takav u Evropi u okviru javne zdravstvene ustanove i da ima direktnu podršku države i Ministarstva zdravlja.

Prema njegovim rečima, centar će pružati usluge pacijentima iz Srbije, ali i regiona.

- Danas smo imali čast da centar otvori ministar zdravlja, a naš gost bio je i profesor Sadegi sa Karolinskog instituta u Švedskoj koji je potvrdio da ovakav centar ne postoji nigde u Evropi u okviru državne ustanove - rekao je Barać.

On je objasnio da regenerativna medicina podrazumeva multidisciplinarni pristup i primenu savremenih terapija poput mezenhimalnih ćelija, egzozoma, plazme obogaćene trombocitima i drugih derivata sopstvenog tkiva, kojima se postiže regeneracija oštećenih struktura.

- Ovo nije čarobni štapicć, ali jeste pravi put da poboljšamo kvalitet života i produžimo vek organa naših pacijenata - rekao je Barać.

Prema njegovim rečima, prva i najvažnija oblast primene u novom centru biche lečenje hroničnih rana, koje predstavljaju veliki problem u reumatologiji, endokrinologiji, ortopediji i posle hirurških intervencija.

Dodao je i da nove procedure omogućavaju značajnu obnovu tkiva, zavisno od veličine i kompleksnosti povreda.

Barać je istakao da je centar već opremljen i da je tim mladih stručnjaka pripreman poslednjih pet godina.