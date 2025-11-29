Slušaj vest

"Poslednji vikend u novembru donosi promenu vremena - posle veće količine padavine u noći ka suboti, koje će trajati 4-5 sati i stvaranja i povećanja snežnog pokrivača, u subotu se očekuje prestanak padavina i od nedelje, 30. novembra, krećemo u još jedan period toplijeg vremena", saopštio je meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi za decembar.

Kako je najavio meteorolog, vraćamo se u rane jesenje temperature, što će biti odlika prve dekade decembra.

Polarni vrtlog u stratosferi, koji se pokazao kao dobar indikator prognoze za zimu, okreće svoju dolinu ka Severnoj Americi i tamo će doći do zahlađenja.

Započeće intenzivno jačanje zapadnih vetrova koji će početkom decembra doneti Evropi promenu vremena, odnosno osetno otopljenje. Već u nedelju dolazi do stabilizacije i počinje porast temperatura, a tokom sledeće nedelje, što je prva nedelja decembra, očekuje se da temperatura vazduha poraste za čak 10 stepeni, što znači da će od sredine nedelje biti između 10 i 15 stepeni.

Dolazi do delimičnog razvedravanja i konačno ćemo videti sunce. U jutarnjim satima će biti hladno, temperatura će se kretati od 0 do 5 stepeni, a očekuju se i mraz i magla.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Vremenska prognoza za decembar

Krajem prve i početkom druge dekade decembra ulazimo u tranzicionu fazu kada se očekuje da dođe do postepenog pada temperature, povremenih padavina u vidu kiše, a ne može se isključiti ni sneg.

Druga dekada decembra će biti prelazna iz blage u poznu jesen. Temperatura će biti u postepenom padu, biće povremeno kiše, moguća je i susnežica. Dnevna maksimalna temperatura vazduha će biti između 5 i 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5 stepeni. Biće puno više oblaka, kaže Ristić.

Takvo vreme će se zadržati do oko 20. decembra, a ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz „bečka vrata“ i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane. Evropski meteorolozi su ovu pojavu nazvali “Beast from the East” ili “zver sa istoka”.

Jače zahlađenje i uslovi za „zver sa istoka“ stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope.

Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature. Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje.

Podsetiću da smo i u novembru imali početkom meseca zakasnelo Miholjsko leto i toplije vreme, a završavamo ga sada zimom. Tada smo iz proleća prešli u jesen pa u zimu, a u decembru ćemo iz jeseni završiti u skladu sa kalendarom, sa pravom zimom!

Oglasio se i RHMZ, upozorenje na sneg

Danas oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša. Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 4 °S, a na istoku zemlje do 6 °S.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Od nedelje do četvrtka u većini krajeva malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg očekuje u nedelju na istoku Srbije, a u utorak kratkotrajna kiša je moguća i na krajnjem severu Vojvodine.