Društvo
OTVORENE KOVERTE SA PRIJAVAMA NA KONKURS ZA GENERALNOG DIREKTORA RTS-A: Tri kandidata ispunila uslove
BEOGRAD - Na javnoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) danas su otvorene koverte sa prijavama sedam kandidata na konkurs za imenovanje generalnog direktora RTS-a.
Naime, tri kandidata imaju uredne i potpune prijave, a to su Branislav Klanšček, Stanislav Veljković i Dejan Stanković, zaključeno je na javnoj sednici Upravnog odbora RTS-a.
Kako je objavljeno na sajtu RTS-a, kandidati čije su prijave nepotpune su Predrag Tanasković, Bojana Janketić, Gordana Bralić Bingulac i Nebojša Tonić.
Kurir.rs
