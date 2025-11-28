Slušaj vest

BEOGRAD - Na javnoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) danas su otvorene koverte sa prijavama sedam kandidata na konkurs za imenovanje generalnog direktora RTS-a.

Naime, tri kandidata imaju uredne i potpune prijave, a to su Branislav Klanšček, Stanislav Veljković i Dejan Stanković, zaključeno je na javnoj sednici Upravnog odbora RTS-a.

Kako je objavljeno na sajtu RTS-a, kandidati čije su prijave nepotpune su Predrag Tanasković, Bojana Janketić, Gordana Bralić Bingulac i Nebojša Tonić.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizKako se prijaviti za stipendije Fonda za mlade talente na vodećim univerzitetima? Konkurs otvoren do 25. novembra i čeka 300 najboljih studenata
studenti učenici pare dinari
SrbijaOvo je najstariji bračni par u Srbiji: Milica i Živadin odneli pobedu na nesvakidašnjem konkursu u Aleksincu - opština odala priznanje za 68 GODINA ZAJEDNIŠTVA!
Penzioneri
KulturaOtvoren poetski konkurs povodom premijere filma "Hajduk u Beogradu": Veliki pisci Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović članovi su žirija
Hajduk 6 foto NEMANJA MIŠČEVIĆ.jpg
DruštvoDANAS JE POSLEDNJI DAN ZA PRIJAVU: MUP upisuje u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 850 polaznika
13.jpg