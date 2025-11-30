Slušaj vest

Jovana Milovanović učenica trećeg razreda Gimnazije u Paraćinu učestvovala je na prestižnom međunarodnom takmičenju u govornistvu "21'st Century Cup-Global Public Speaking Competition" koje je održano u Kineskom gradu Hangzhou gde je ostvarila impresivne rezultate.

Takmičenje je trajalo od 15 do 18 novembra, a Jovanin otac Vlada, objasnio je za Kurir da je Jovana u Kinu otputovala kao predstavnica Srbije nakon pobede u finalu nacionalnog takmičenja u javnom govoru na engleskom jeziku na sedmom po redu nadmetanju u organizaciji Instituta za Pojas i Put.

Jovana ostvarila veliki uspeh Foto: Ustupljene fotografije

- Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je "As global citizens in the digital age,how can we overcome bias as we build a connected world". Nacionalno takmičenje održano je u Beogradu 15. septembra, a Jovana je svojim govorom oduševila žiri i izdvojila se svojom elokvencijom, ubedljivošću kao i znanjem engleskog jezika - naveo je Vlada Milovanović.

Jovana je bila najmlađi takmičar Foto: Ustupljene fotografije

Završno međunarodno takmičenje u Kini okupilo je 35 takmičara iz celog sveta, uglavnom studenata prestižnih svetskih univerziteta.

- Zrelim i nadahnutim izlaganjem kao i jasnim i elokventnim odgovorima na pitanja profesora, članova žirija Jovana je ostvarila plasman u finale i osvojila prvu nagradu kao jedna od šestoro finalista. U finalu je nadahnutim govorom na temu "The danger of a single story" oduševila sudije i osvojila treće mesto na ovom svetskom takmičenju kao najmlađi takmičar što Jovanin uspeh čini još impresivnijim - dodao je on.