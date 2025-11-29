Slušaj vest

Ministarstvo prosvete donelo je rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu - Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Ova odluka znači da će oko 1.800 studenata tog privatnog univerziteta biti preusmereno na druge visokoškolske ustanove, a Megatrend će biti u obavezi da im refundira školarinu uplaćenu za tekuću godinu ili da taj iznos direktno prebaci ustanovi na koju prelaze.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su dozvole za rad Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije i Geoekonomskom fakultetu oduzete zbog toga što im je istekla prethodna akreditacija, a novi zahtevi nisu podneti najkasnije godinu dana pre isteka prethodne.

Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za umetnost i dizajn i Pravnom fakultetu dozvola je oduzeta nakon što je protekla godina dana od konačnosti rešenja o odbijanju njihovih akreditacionih zahteva.

Studenti će svoje obrazovanje nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama Foto: Zorana Jevtić

- Studenti će svoje obrazovanje nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama, o čemu će Ministarstvo doneti poseban akt kojim se obezbeđuje završetak studija - kažu u Ministarstvu.

Dodaju da će troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snositi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Rešenja o oduzimanju dozvole ovim ustanovama upućena su poštom, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i elektronski.

Studenti zabrinuti

- Ministarstvo prosvete podseća da se u cilju očuvanja kvaliteta visokog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, postupak akreditacije državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi redovno na svakih sedam godina, a može i ranije na zahtev visokoškolske ustanove. U ovom postupku, Nacionalno akreditaciono telo (NAT) utvrđuje, između ostalog, ispunjenost uslova za realizaciju studijskih programa, odnosno da li ustanova ima dovoljno prostora za određeni broj studenata, da li su ti prostorni uslovi adekvatni za određene studijske programe, da li ima dovoljan broj nastavnika i slično.

Vest o oduzimanju dozvola izazvala je zabrinutost među studentima koji se pitaju šta tačno ova odluka znači za njih.

Ako je neko uplatio prvu ratu, Univerzitet je dužan da mu ta sredstva vrati Foto: TANJUG ZORAN ZESTIC

- Kada se nekoj visokoškolskoj ustanovi oduzme dozvola, Ministarstvo analizira situaciju i određuje koji privatni fakulteti imaju iste ili slične programe kako bi se studenti prebacili. Nakon toga donosi se akt koji im omogućava da tamo nastave studije i redovno plaćaju školarine - objašnjava za Kurir dobro upućen izvor.

Dodaje da većina studenata na početku godine verovatno još nije platila punu školarinu:

- Ako je neko uplatio prvu ratu, Univerzitet je dužan da mu ta sredstva vrati ili preusmeri fakultetu na koji će student preći, u skladu sa obligacionim odnosima - navodi sagovornik.

Podsetimo, mediji su ranije pisali da je Megatrendu već jednom, krajem avgusta prošle godine, bila oduzeta dozvola za rad, ali mu je kasnije vraćena zbog proceduralnih propusta.

Propusti u akreditovanju

Inače, Državna revizorska institucija je u septembru ove godine objavila izveštaj o svrsishodnosti poslovanja "Akreditacija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji", u kojem je utvrdila brojne propuste u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova (VŠU) i studijskih programa.

Prema izveštaju, od 180 akreditovanih ustanova u Srbiji, 149 je prošlo ponovnu akreditaciju, a trećina među njima nema povezane akreditacione cikluse.

- Određene ustanove upisivale su nove studente na studijske programe bez važećih akreditacija jer nije blagovremeno sprovedena ponovna akreditacija. To može dovesti do nepriznavanja položenih ispita ili diploma, kao i do problema pri nastavku studija, nostrifikaciji ili zapošljavanju - navodi DRI.

Jovanović: Fakulteti rade, studenti da ne brinu

Studenti ne treba da brinu, poručio je Jovanović. Foto: Kurir Televizija

Zanimljivo je da rektor Megatrenda Mića Jovanović tvrdi da svi fakulteti univerziteta i dalje rade i da studenti nemaju razloga za brigu. Na Megatrendu, kako kaže, trenutno studira oko 1.700 do 1.800 studenata. On kaže i da je problem u "nekoordinaciji" Nacionalnog akreditacionog tela i Ministarstva prosvete.