Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje pokušaj uticanja interesnih grupa na predstojeće tužilačke izbore na kojima će se 23. decembra birati novi članovi Visokog saveta tužilaštva.

Prikriveni uticaj, kako se navodi u saopštenju, biće zapravo direktno sproveden 17. i 18. decembra kroz navodnu obuku javnih tužilaca iz svih osnovnih javnih tužilaštava u Srbiji za saslušanje okrivljenih i ispitivanje svedoka.

- Smatramo spornim pojedine predavače na obuci koju organizuje OEBS u Vršcu u hotelu Vila breg, a pre svega Tatjanu Lagumdžiju koja je pod direktnim uticajem Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i njenog tužilačkog lobija. U više navrata smo upozoravali na nedopustive uticaje Dolovac na biračku bazu, na koju je već pokušala da utiče kroz izbor i napredovanje javnih tužilaca - napominju iz ovog strukovnog udruženja.

Kako dodaju, sprečena je u tome nakon što je nedavno veći broj članova Visokog saveta tužilaštva (VST)odlučio da ne podrži njene predloge za izbore javnih tužilaca, "znajući da se iza toga krije prikriveni uticaj".

Udruženje sudija i tužilaca Foto: Udruženje sudija i tužilaca Srbije



- Dolovac sada koristi priliku da pod velom ove obuke za tužilački posao i uz međunardne partnere, mladim kolegama preko svojih lobista poruči za koga moraju da glasaju na tužilačkim izborima samo pet dana kasnije - navode iz UST i upozoravanju da na ovaj način direktno utiče na ishod budućih izbora i sastav VST od kojeg zavisi i dalji razvoj samostalnosti javnog tužilaštva u Srbiji, ali i njena pozicija Vrhovne tužiteljke na kojoj je već 16 godina, a želi da sebi obezbedi još jedan mandat od 6 godina i da na čelu tužilaštva ostane do 2034. godine.