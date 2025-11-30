Slušaj vest

U srpskoj pravoslavnoj tradiciji krsna slava nije običan datum, već dan kada je porodica primila hrišćanstvo.

Predaja i rezanje slavskog kolača nose jasna pravila u crkvenoj tradiciji, ali se ona u praksi često zaboravljaju.

Otac Predrag Popović objasnio je da crkvena običajna pravila propisuju da kolač treba da se seče u hramu, uz molitvu i blagoslov sveštenika.

- Po našim pravilima, pravilima da kažemo Crkvenom pravu, i to je običajno crkveno pravo, postoji posebna služba rezanje kolača i po pravilu sveštenik je taj koji treba da reže kolač, jer sveštenik zna i tropar, zna, može da pročita jevanđelje, molitvu i ima taj blagodat duha svetoga koji je dobio na rukopoloženju - naveo je Popović.

Sveštenik je taj koji treba da reže kolač Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Napomenuo je da je kod nas zastupljeno to da se kolači režu kod kuće.

- Sami, domaćini, opet ne znajući ništa, ni o čemu. Kada predajete slavu, Domaćin na slavi, kad se prereže kolač, to bi trebalo u crkvi da se prereže kolač, daje četvrtinu svom sinu koji od sledeće godine slavi slavu. Ako da četvrtinu domaćin, to znači da i on zadržava pravo da slavi slavu - naveo je sveštenik Popović.

Ukoliko da polovinu kolača, znači da on predaje slavu i da on više ne slavi slavu, već je gost na toj slavi.

- Kada se slava predaje, recimo ako slavite svetog Nikolu zimskog, i onda imate dva sina, postala je moda da se predaje kolač, recimo: "Eto oče, hoću da mi slave svetog Nikolu letnjeg, pa da mogu sinovi da idu jedan kod drugog". To se ne radi. Krsna slava je dan kada je prezime vaše porodice primilo hrišćanstvo. Dakle, kada su vaši preci kršteni i primili hrišćanstvo. Ne možete da menjate to - naglasio je i dodao:

- Znači, da su naši preci koji su imali desetoro dece menjali tako svakom da daju ponešto da mogu jedan kod drugog, vi ne biste slavili tu slavu. Znači, ako vaša porodica slavi Svetog Nikolu, vi predajete Svetog Nikolu i ne izmišljate toplu vodu i ne predajete vi sad Svetog Nikolu letnjeg ili ovo ili ono. To je drugo ako će neko da slavi slavu pa da uzme da slavi bilo kog drugog svetitelja, što uvek može. To je njegova lična slava, jel' tako? Što bi se reklo i devojačka. Ali krsna slava je tako obeležena i vezana za vaše prezime i ona se ne menja.