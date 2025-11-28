Dr Svetlana Belić

Neuroedukacija kombinuje neurologiju, psihologiju i pedagogiju

Dr Svetlana Belić, direktorka fondacije "Obrazovanje za Srbiju", istakla je da je neuroedukacija bitna za razvoj i razumevanje nastavnika kako da smisleno, kreativno i efikasno prilagode svoju pedagogiju potrebama svakog deteta u učionici:

- Neuroedukacija kombinuje neurologiju, psihologiju, da bismo razumeli šta to motiviše dete da uči, i pedagogiju, koja je ovde na strani nastavnika, koji treba da zna kako da pristupi svakom detetu, koliko god da je neurodivergentno, tako što će razvijati različite pristupe i različite načine da dođe do svakog deteta. Tehnologija koju smo predstavili zapravo integriše sve ovo u jedan divan digitalni ekosistem, gde i roditelji, nastavnici, deca, škole i čitavi obrazovni sistemi mogu da imaju podatke o tome kako da pomognu svakom detetu baš na osnovu analize tih podataka. Ideja je da nastavnicima smanjimo obim posla, administraciju, smanjićemo vreme pregledanja testova, smanjićemo vreme koje su ranije provodili za diferencijaciju nastave...