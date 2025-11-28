Neuroedukacija i veštačka inteligencija stižu u Srbiju: Srpska škola prva u Evropi uvodi AI platformu koja nudi personalizovanu nastavu
U vreme kada se nastavnici guše u administraciji, a učenici gube fokus u prebrzom digitalnom svetu, neuroedukativna AI platforma Kleo (Cleo), koju je napravila kompanija "Ček IT labs" (CheckIT Labs) donosi novo rešenje - personalizovanu nastavu zasnovanu na neuronauci i podacima koji rade u realnom vremenu.
Platforma je, kako je objašnjeno na njenom predstavljanju, namenjena učenicima, nastavnicima i školskim administratorima s ciljem da rastereti nastavnike, da osnaži učenike i da školama ponudi uvid u stvarne potrebe svakog deteta. S primenom ove platforme prva u Srbiji, pa i u Evropi, startovaće uskoro jedna privatna škola u Beogradu, a rezultati će biti predstavljeni javnosti u martu 2026. godine.
- Predstavljamo rešenje za transformaciju edukativnog sistema. Primena veštačke inteligencijes modelima neuronauke. Svi su opterećeni administracijom, izgubila se ta, da kažemo, srž predavanja i razumevanja šta su potrebe deteta. Nove generacije imaju skraćen fokus razumevanja, komuniciraju drugačije, uče i usvajaju gradivo drugačije. Ova platforma je rađena uz podršku edukatora i velikih sistema kao što su Majkrosoft i Gugl - objasnio je Dragan Tanasković, direktor razvoja za Evropu američke kompanije "Ček IT labs", koju su inače osnovali srpski IT stručnjaci Sava Opačić i Srđan Perović.
Prema njegovim rečima, ova inovativna platforma nudi razumevanje učenika:
- Razumevanje da li je dete s posebnim potrebama, da li ima nekih izazova u razumevanju gradiva ili mu je malo gradiva koje je planirano po nastavnom planu i već želi više. Svedoci smo toga da čak i nadarena deca imaju izazove u nastavi jer jednostavno to nije za njih, oni traže više, njih je teško uklopiti i često tu bude disbalans u samom izvođenju nastave.
Dr Svetlana Belić
Neuroedukacija kombinuje neurologiju, psihologiju i pedagogiju
Dr Svetlana Belić, direktorka fondacije "Obrazovanje za Srbiju", istakla je da je neuroedukacija bitna za razvoj i razumevanje nastavnika kako da smisleno, kreativno i efikasno prilagode svoju pedagogiju potrebama svakog deteta u učionici:
- Neuroedukacija kombinuje neurologiju, psihologiju, da bismo razumeli šta to motiviše dete da uči, i pedagogiju, koja je ovde na strani nastavnika, koji treba da zna kako da pristupi svakom detetu, koliko god da je neurodivergentno, tako što će razvijati različite pristupe i različite načine da dođe do svakog deteta. Tehnologija koju smo predstavili zapravo integriše sve ovo u jedan divan digitalni ekosistem, gde i roditelji, nastavnici, deca, škole i čitavi obrazovni sistemi mogu da imaju podatke o tome kako da pomognu svakom detetu baš na osnovu analize tih podataka. Ideja je da nastavnicima smanjimo obim posla, administraciju, smanjićemo vreme pregledanja testova, smanjićemo vreme koje su ranije provodili za diferencijaciju nastave...
Platforma služi za celu instituciju škole, a obuhvata administraciju, pripremu nastave od strane nastavnika, komunikaciju i isporuku nastavnog gradiva za đake, komunikaciju i adaptaciju šta dete pokazuje u školi, informacije ka roditeljima...
- Učenik će imati celo gradivo, testove, domaće zadatke, kontrolne zadatke, lekciju, sve će biti dostupno u digitalnom formatu. Kad dete dobije lekciju da radi, platforma razume da li je pročitao u jednom mahu ili uči iz nekoliko puta. Ceo trošak platforme se svodi na nivo onoga što škole već imaju kao trošak za pripremu gradiva, za komunikaciju, a komunikacija s nadležnim ministarstvima će uslediti - rekao je Tanasković.
Platformu je podržala fondacija "Obrazovanje za Srbiju", kao i predstavnici Univerziteta Kembridž.