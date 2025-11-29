Slušaj vest

Božićni marketi u Temišvaru su otvoreni, ali putopis blogerke Jovane pokazuje da za pravi doživljaj praznične atmosfere ne treba izdvojiti samo par sati.

Ona je u snimku na Tiktoku otkrila da je sada pravo vreme za božićne markete, ali da sigurno nije dovoljno par sati obilaska.

- Ceo grad sija, a glavni fokus je na Trgu pobeda i Trgu ujedinjenja. Tu ćete naći i preslatke štandove sa suvenirima i ručno rađenim ukrasima, ali i bezbroj štandova sa hranom i pićem. Mi smo najviše uživali u langošu, palačinkama, krofnicama i kuvanom vinu, ali takođe možete da probate i razne vrste kuvanih jela - navela je Jovana.

Temišvar advent
Sada je pravo vreme za božićne markete Foto: TikTok/travelbyvana

Išla je i do Julius Towna.

- Ceo tržni centar kao i deo oko njega je prelep i okićen i apsolutno svaki deo Temišvara odiše pravom prazničnom atmosferom. Još na sve to dodajte brojne kafiće i restorane kao i istraživanje grada. Ukoliko želiš da skroz osetiš prazničnu atmosferu, obiđeš sve štandove, šopinguješ i opustiš se u kafiću, onda par sati u Temišvaru ti neće biti dovoljno - naglasila je.

Kurir u Temišvaru Izvor: Kurir