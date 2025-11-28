Slušaj vest

”Ni država, a ni crkva nisu nezavisne ni odvojene od naroda. To je ono što nas spaja, povezuje i čini celinom na zajedničkom zadatku i putu”, istakla je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, sa Njegovim Preosveštenstvom episkopom topličkim Petrom, uz prisustvo i blagoslov Njegove Svetosti patrijarha srpskog Porfirija, potpisala Sporazum o saradnji.

Tim Sporazumom, Ministarstvo je u ovoj godini, opredelilo 7 miliona dinara za podršku Verskom dobrotvornom starateljstvu, čiji je osnivač Srpska pravoslavna crkva.

Milica Đurđević Stamenkovski partijarh Porfirije
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

”Želimo da podržimo Versko dobrotvorno starateljstvo i da pomognemo razvoj različitih inicijativa i projekata, kako bi i u ostalim mestima naše zemlje i našeg grada, oni mogli da pružaju ovako značajne i socijalne, ali i zdravstvene usluge”, naglasila je ministar Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da na ovom mestu, gde se, kako kaže, spremaju prave i najlepše trpeze ljubavi, stotine duša, koje se iz različitih okolnosti bore za egzistenciju, svakog dana pronađe veru, dobiju ljubav i nadu.

Milica Đurđević Stamenkovski partijarh Porfirije
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Najavila je i da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti prvi resor, iz kojeg će se zaposleni prijaviti za volontiranje u Verskom dobrotvoljnom starateljstvu, jer će na taj način, kako je navela, najbolje spoznati probleme i izazove sa kojima se narod suočava i tako pružiti i adekvatnu pomoć.

Milica Đurđević Stamenkovski partijarh Porfirije
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

”Uverena sam da ćemo naše aktivnosti razvijati i u narednoj godini sa posebnim osvrtom na zaštitu dečice sa smetnjama u razvoju, njihovih porodica, roditelja i svih drugih koji brinu o onima kojima je pomoć i podrška najpotrebnija”, zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski
IMG-20251127-WA0146.jpg
viber_slika_2025-07-05_10-42-15-231.jpg
IMG-20251126-WA0271.jpg