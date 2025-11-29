Sveti Matej, nekadašnji carinik, pozvan je da ostavi sve i pođe za Hristom, a njegov Jevanđelje jedno je od ključnih temelja hrišćanske vere. Zbog istrajnosti, hrabrosti i neiscrpne vere, vernici ga naročito poštuju kao zaštitnika doma, porodice i onih koji tragaju za istinom.