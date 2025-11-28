Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je vozačima, zbog česte kiše i snega, savetovao da budu oprezni i da koristite glavne magistralne i regionalne puteve koji se redovno čiste.

U saopštenju je apelovao na vozače da koriste obaveznu zimsku opremu i da imaju dovoljnu količinu goriva u rezervoaru.

AMSS je naveo i da automobili, na graničim prelazima prolaze bez zadržavanja.

Dodao je da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju osam sati a u Šidu dva sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoZAVEJANI ZLATAR I ZLATIBOR, KOLAPS KOD NOVE VAROŠI: Sneg pravi probleme u ovim delovima Srbije, RHMZ izdao upozorenje (video)
Screenshot 2025-11-28 091722.jpg
ZanimljivostiTrik da obuća postane vodootporna: Noge vam više nikad neće biti mokre ako iskoristite ovaj sastojak
mokre cipele, kiša, pljusak
SrbijaZAVEJAN MILOŠ VELIKI! SNEG IZAZVAO KOLAPS ŠIROM SRBIJE: Saobraćaj otežan na ovim putnim pravcima, oglasio se RHMZ - ovi delovi NA UDARU tokom noći (VIDEO)
sneg Miloš Veliki
SrbijaMEĆAVA NAPRAVILA HAOS U OVOM DELU SRBIJE! Na snazi zabrana saobraćaja za kamione: Na terenu 12 ekipa, putevi se čiste po prioritetima (FOTO)
1764267376d54abbd9-f082-4a46-9056-751472cf7892.jpeg