Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv, a osim u toj ustanovi radnim danom od 7 do 19, a subotom i praznicima od 8 do 15 časova, akcije su planirane i na terenu, objavio je BeoInfo.

U ponedeljak akciji se pridružuju zaposleni u "OTP banci" u Novom Beogradu od 9 do 13 časova, dok su za dan kasnije planirane dve akcije - u specijalnom autobusu ispred Desete beogradske gimnazija "Mihajlo Pupin" od 9 do 14 i u Elektrotehničkoj školi "Rade Končar" od 9 do 13 časova.

U sredu će ekipe Instituta biti u Tehničkoj školi "Kolubara" u Lazarevcu od 10 do 16, a dan kasnije u Devetoj beogradskoj gimnaziji "Mihailo Petrović Alas" i u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova.

U petak, 5. decembra, transfuziološki autobus će biti parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj na Banovom brdu od 9 do 14 časova.

Za vikend naredne nedelje planirano je više akcija - u subotu ispred Tržnog centra "Stadion" na Voždovcu od 13 do 17 i ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14 časova.

U nedelju će akcija biti organizovana ispred "Delta sitija" od 11 do 15 i u borčanskom "Ritejl parku" od 10 do 14 časova.

"Vaše dobro delo nekome znači novi početak. Hvala što činite svet boljim", navedeno je u pozivu Instituta za transfuziju krvi Srbije.