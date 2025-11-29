Slušaj vest

Putevi Srbije upozorili su vozače na, u jutarnjim i večernjim satima mogućnost pojave mestimične poledice na deonicama duž reka.

Poledica, zbog niskih temperaturu je je moguća i na putevima u kotlina, klisurama i na mostovima i nadvožnjacima, navelo je to javno preduzeće.

Dodalo je, u 18.29, da su na putevima prvog prioriteta održavanja, na deonicama Ivanjica - Javor i Nova Varoš - Aljinović kolovozi bili vlažni i da ima do pet centimetara snega.

Isto je i na graničnom prelazu Jabuka - Prijepolje i na putu Jelova Gora - Užice, dodali su.

Na putevima drugog i trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve i Užica.