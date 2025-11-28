Slušaj vest

Srbiju je zahvatio novi talas padavina. Padavinska zona širi se od jugoistoka prema severozapadu.

U ovom času sneg veje širom centralne, zapadne i jugoistočne Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Jaka susnežica pada u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu, ali će u nastavku večeri i u ovim predelima Srbije susnežica preći u sneg.

Kiša će padati na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, a kasnije tokom večeri i u Vojvodini.

Na području Beograda trenutno pada jaka susnežica, koja će tokom večeri preći u sneg.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 0 do 2°C, a na severoistoku, istoku i jugoistoku Srbije od 2 do 6°C.

Foto: Meteociel

Foto: Meteociel

Zlatibor i Sjenica mere -3, a Kopaonik -1°C.

Inače, nastavlja se uticaj ciklona sa Jonskog mora nad našim područjem.

Foto: NMMB

Foto: zoomEarth

Foto: zoomEarth/meteociel/nmmb

Foto: NMMB

On sa Mediterana i sa juga salje vlažnu vazdušnu masu.

Dok nam sa juga dotiče vlaga, sa severa konstantno struji vrlo hladna vazdušna masa, koja se sa toplom sukobljava nad našim područjem.

Najobilnije padavine očekuju se večeras i noćas, kao i sutra tokom dana, naročito ujutro i pre podne.

Sneg će padati uglavnom u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelma Srbije, u Šumadiji, Mačvi, Podrinju, u Sremu, u Kolubarskom okrugu, na širem području Beograda i u brdsko-planinskim predelima.

U nižim predelima mogao bi se formirati snežni pokrivač do 5 cm, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se dodatnih 10 do 20 cm snega, naročito na zapadu Srbije, gde će sneg biti i najobilniji.

Kiša će padati u Bačkoj i u Sremu.

Oblačni sistem sa padavianma premeštaće se od jugoistoka ka severozapadu.

Tokom dana padavine na jugu i jugoistoku Srbije će prestati.

Krajem dana i tokom večeri padavine će u celoj Srbiji prestati.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 2°C, na istoku Srbiije do 4°C, maksimalna dnevna od 2 do 4, na istoku Srbije do 6°C.

Suenežica i sneg padaće i u Beogradu, u delovima grada uz manje formiranje snežnog pokrivača, naročio u višim delovima grada. Temperatura tokom većeg dela dana biće 1 do 2°C.

Poseban oprez večeras i noćas preporučuje se u saobraćaju zbog veoma mokrih i klizavih puteva. Usled kiše i susnežice, na putevima se zadržava veća količina vode, dok na putevima u brdsko-planinskim predelima ima ugaženog snega i do 5 cm. Bez zimske opreme ne krećite na put. Vožnju treba prilagoditi kako vremenskim uslovima, tako i uslovima u saobraćaju.

Usled aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U nedelju stabizacija vremena, a sledeće sedmice osetno toplije i stabilnije, temperatura i do 15 stepeni.

Foto: NMMB