U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku realizovana je provera individualne obučenosti vojnika na služenju vojnog roka generacije „septembar 2025“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Provera je realizovana nakon druge faze prvog perioda obučavanja, a pristupili su joj vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, atomsko-biološko-hemijske i vazduhoplovno-tehničke službe te službi logistike, telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja.

Vojnici su prethodno prošli sve sadržaje obučavanja koji se odnose na individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

Tokom dvodnevne provere, oni su, prema specijalnostima za koje su regrutovani, rešavali zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Rezultati pokazuju da su vojnici uspešno savladali ovaj test osposobljenosti i da su adekvatno pripremljeni za kolektivnu obuku koju će realizovati u završna tri meseca vojnog roka u jedinicama Vojske Srbije, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Telegraf

