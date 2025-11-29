Slušaj vest

Sneg u Srbiji pada od sinoć, a zabeleo se i Beograd! Pored prestonice, sneg ovog jutra pada i u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji... Kiše ima u Somboru, Novom Sadu, Nišu.

Kako je najavio RHMZ, danas se očekuje oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalim predelima mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, dok će u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini padati kiša.

Prestanak padavina očekuje se pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima.

Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 4 stepena, a na istoku zemlјe do 6 stepeni.

Sneg u Beogradu Foto: Kurir

U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Posle podne prestanak padavina. Vetar slab, zapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 3 stepena.

Sneg u Beogradu Foto: Kurir

Narednih dana toplije

"Od nedelјe do četvrtka u većini krajeva malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg očekuje u nedelјu na istoku Srbije, a u utorak kratkotrajna kiša je moguća i na krajnjem severu Vojvodine.

U petak i subotu jače naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu", najavio je RHMZ.

Detaljnu prognozu za decembar pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

Ima snega na putevima

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Iz ovog preduzeća apeluju da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuju maksimalan oprez u vožnji.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.12 časova, na pojedinim deonicama na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja ima snega, u nižim predelima kolovozi su vlažni, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kruševca, Požege, Užica, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Deonice na kojima ima snega su:

I A-2, petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-5, petlja Velika Drenova - petlja Vrnjačka Banja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Požega - Arilje - Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Asanovac - Požega - Uzići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Kruševac (Župski put) - Trstenik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Trstenik - Vrnjci (kružni tok), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Vrnjci (kružni tok) - Vraneši, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-24, Kragujevac - Ravni Gaj - Kraljevo (Kamidžora), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prijelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-46, Bumbarevo Brdo - Mrčajevci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Lipovačka šuma - Barajevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-177, Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Požege, Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica.

U napomeni za Zaječar, navodi se da postoje sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica

I B-28 Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice

II A-143 Pričević - Pecka

II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II B-338 Valjevo - Lelić - Mravinjci

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-4 petlja Trupale - petlja Pirot zapad

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

II A-161 Gornjak - Žagubica

II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

II A-186 Krupaja - Krepoljin

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-218 Boljevac - Sokobanja

II A-219 Boljevac - Knjaževac

II A-220 Minićevo - Novo Korito

II B-409 Kumanica - Gleđica