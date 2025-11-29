Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

Da li svedočimo poslednjem odmeravanju snaga između vlasti i opozicije pred "veliki obračun"? Ko sigurno gubi? Poljoprivreda, kolevka naše snage - da li je put ka EU siguran džekpot, kao što je to bilo u Poljskoj?

Koji su mehanizmi potrage za nestalim licima, ko i gde greši? Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.