Reumatološki institut u Beogradu je, povodom šezdesetog rođendana, otvorio prvi Centar za regenerativnu medicinu, uz podršku Ministarstva zdravlja.

Regenerativna medicina bavi se regeneracijom, obnavljanjem ili zamenom oštećenih ćelija, tkiva ili organa, kako bi se poboljšale funkcije tela.

Sve to biće dostupno našim građanima od januara, i to na najsavremenijim aparatima.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da regenerativna medicina predstavlja ogroman iskorak za srpsko zdravstvo.

Najmoderniji aparati na Institutu za reumatologiju, uz svetski priznate doktore, garantuju vrhunske uslove lečenja u oblasti regenerativne medicine, i to o trošku države.

"Kombinacije biološke terapije i regenerativne medicine su budućnost u lečenju degenerativnih oštećenja HRS-a i autoimunih hroničnih bolesti, kao što su sistemska skleroza, lupus, Sijegrenov sindrom i reumatoidni artritis. To je veliki dobitak za naše pacijente i omogućiće nam da budemo lideri u regionu", kaže Branko Barać, v. d. direktora Instituta.

Regenerativnu medicinu naučnici smatraju budućnošću medicine, jer će promeniti tok hroničnih bolesti i u mnogim slučajevima omogućiti regeneraciju bolesnih organskih sistema.

"Naš proizvod su odobrile američka FDA, kao i kineske, japanske i južnokorejske vlasti. Više od četiri hiljade proizvoda su na listi režima seltropijske medicine, što znači da to više nije oblast eksperimentalne ili konceptualne prirode, kao što je bilo pre više decenija, već su proizvodi dostupni tržištu", ističe prof. dr Benam Sadegi, naučnik sa Instituta Karolinska u Švedskoj.

Prema njegovim rečima, lečenje je započeto u oblasti onkologije, ali se primena sada širi na sistemske i autoimune bolesti, kao i akutna zapaljenja.

"Institut za reumatologiju je prva državna ustanova u Evropi koja je dobila Centar za regenerativnu medicinu", dodaje Sadegi.

Novi pravci u terapiji i istraživanjima

Ova medicina predstavlja veliki uspeh za naše lekare i istraživače, a biće im omogućeno da učestvuju u međunarodnim studijama na Karolinskom institutu u Švedskoj, kako bi se osposobili za primenu savremenih metoda lečenja.

Ponosni smo što smo lideri u regionu, rekao je Lončar.

"Ponosni smo što smo lideri u regionu, jer uvodimo inovacije i što će naši osiguranici, o trošku države, moći da dobiju najmodernije i najbolje uslove lečenja. Zahvaljujući ovom vizionarskom poduhvatu, realizovanom u kratkom roku, Institut za reumatologiju još jednom se izdvaja kao ustanova vrhunskog znanja i prakse", izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Napomenuo je, takođe, da se istovremeno otvaraju i vrata novim pravcima zdravstvenih istraživanja, terapijskim mogućnostima i značajnom napretku u lečenju.

Republička regulatorna komisija za medicinu je u proteklih pet godina pripremala zakone i propise kako bi pacijenti u Srbiji mogli da primaju savremene terapije iz oblasti regenerativne medicine.