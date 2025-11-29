Društvo
Pogledajte dramatičan snimak spasavanja! Vatrogasci izvukli psa iz bunara dubokog 20 metara: Nakon uspešne akcije nastala fotogarija koja obilazi Srbiju
U Sopotu je izvedena uspešna akcija spasavanja psa koji je upao u bunar dubok oko 20 metara.
Snimak spasavanja, kao i fotografiju nakon uspešne akcije objavio je MUP na zvaničnom Instagram nalogu.
"Nakon prijave građana, na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci–spasioci, koji su uz specijalizovanu opremu i preciznu koordinaciju bezbedno izvukli psa.
Intervencija je, zahvaljujući njihovoj stručnoj obuci, brzom reagovanju i izuzetnoj profesionalnosti, završena bez povreda, pas je bezbedno izvučen i predat vlasniku.
Ovaj događaj još jednom potvrđuje važnu ulogu vatrogasaca-spasilaca. Za njih je svaki poziv važan, a svaki život razlog da se ide do kraja", navodi se u objavi.
