Slušaj vest

U Sopotu je izvedena uspešna akcija spasavanja psa koji je upao u bunar dubok oko 20 metara.

Snimak spasavanja, kao i fotografiju nakon uspešne akcije objavio je MUP na zvaničnom Instagram nalogu.

"Nakon prijave građana, na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci–spasioci, koji su uz specijalizovanu opremu i preciznu koordinaciju bezbedno izvukli psa.

Intervencija je, zahvaljujući njihovoj stručnoj obuci, brzom reagovanju i izuzetnoj profesionalnosti, završena bez povreda, pas je bezbedno izvučen i predat vlasniku.