U Sopotu je izvedena uspešna akcija spasavanja psa koji je upao u bunar dubok oko 20 metara.

Snimak spasavanja, kao i fotografiju nakon uspešne akcije objavio je MUP na zvaničnom Instagram nalogu.

"Nakon prijave građana, na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci–spasioci, koji su uz specijalizovanu opremu i preciznu koordinaciju bezbedno izvukli psa. 

Intervencija je, zahvaljujući njihovoj stručnoj obuci, brzom reagovanju i izuzetnoj profesionalnosti, završena bez povreda, pas je bezbedno izvučen i predat vlasniku. 

Ovaj događaj još jednom potvrđuje važnu ulogu vatrogasaca-spasilaca. Za njih je svaki poziv važan, a svaki život razlog da se ide do kraja", navodi se u objavi.

