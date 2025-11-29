PALO VIŠE OD 20 CENTIMETARA SNEGA ZA NOĆ: Mećava okovala ovaj deo Srbije, nadležni apeluju: Ne krećite na put bez zimske opreme
Satima bez prestanka padao je sneg na teritoriji ivanjičke opštine. U pojedinim delovima palo je čak i više od 20 centimetara novog snega za noć.
Sve nadležne ekipe su upućene na teren, rade na raščišćavanju puteva.
- Svi putevi na teritoriji opštine Ivanjica su trenutno prohodni, čak i kritična deonica preko Golije. Mi smo u drugom stepenu angažovanosti, na terenu su četiri kamiona i tri mašine. Na svim putevima drugog i trećeg prioriteta zabrana je saobraćaja za kamione, kazao je za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.
Dodaje da se saobraćaj zbog snega odvija otežano i apeluje na vozače da budu oprezni.
- Imamo situacije gde ljudi krenu da voze sa letnjim gumama, popreče se na putu i zovu nas u pomoć. Zimska oprema je neophodna, sve je pod snegom, kazao je Arsović.
Prava mećava i sinoć je okovala zlatiborski kraj, sneg je padao satima i formirao novi pokrivač.
- Oko 15 centimetara novog snega palo je tokom noći. Snega je bilo i na kolovozu, pa je na snazi od noćas do 10 sati jutros bila na snazi zabrana saobraćaja za kamione i šlepere. Situacija sada je dobra, putevi prvog prioriteta su očišćeni, a čiste se oni drugog i trećeg prioriteta, rekao je Alen Mušanović iz Puteva Užice.
(Kurir.rs/RINA)