Slušaj vest

Satima bez prestanka padao je sneg na teritoriji ivanjičke opštine. U pojedinim delovima palo je čak i više od 20 centimetara novog snega za noć.

Sve nadležne ekipe su upućene na teren, rade na raščišćavanju puteva.

- Svi putevi na teritoriji opštine Ivanjica su trenutno prohodni, čak i kritična deonica preko Golije. Mi smo u drugom stepenu angažovanosti, na terenu su četiri kamiona i tri mašine. Na svim putevima drugog i trećeg prioriteta zabrana je saobraćaja za kamione, kazao je za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Dodaje da se saobraćaj zbog snega odvija otežano i apeluje na vozače da budu oprezni.

- Imamo situacije gde ljudi krenu da voze sa letnjim gumama, popreče se na putu i zovu nas u pomoć. Zimska oprema je neophodna, sve je pod snegom, kazao je Arsović.

Prava mećava i sinoć je okovala zlatiborski kraj, sneg je padao satima i formirao novi pokrivač.

- Oko 15 centimetara novog snega palo je tokom noći. Snega je bilo i na kolovozu, pa je na snazi od noćas do 10 sati jutros bila na snazi zabrana saobraćaja za kamione i šlepere. Situacija sada je dobra, putevi prvog prioriteta su očišćeni, a čiste se oni drugog i trećeg prioriteta, rekao je Alen Mušanović iz Puteva Užice.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteDruštvoSNEG U SRBIJI PADA OD SINOĆ, IMA GA I U BEOGRADU: RHMZ najavio povećanje visine snežnog pokrivača! Evo kada se očekuje prestanak padavina (video)
Sneg u Beogradu
Društvo(MAPA) VREMENSKA PROGNOZA ZA CEO DECEMBAR Kišu zamenjuje sneg, sledi nalet ledenih dana! Meteorolog upozorava na mogući prodor polarnog vrtloga
us01 AP Graham Hughes.jpg
DruštvoOPASNOST OD POLEDICE NA OVIM DEONICAMA: Putevi Srbije upozorili vozače na klizave kolovoze u kotlinama, klisurama i na mostovima širom zemlje
Screenshot 2025-11-18 215050.jpg
BeogradZABELEO SE I BEOGRAD! Idilične slike u glavnom gradu, počeo da pada sneg - pogledajte (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-11-28 at 11.59.45 PM.jpeg