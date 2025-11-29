Slušaj vest

Satima bez prestanka padao je sneg na teritoriji ivanjičke opštine. U pojedinim delovima palo je čak i više od 20 centimetara novog snega za noć.

Sve nadležne ekipe su upućene na teren, rade na raščišćavanju puteva.

- Svi putevi na teritoriji opštine Ivanjica su trenutno prohodni, čak i kritična deonica preko Golije. Mi smo u drugom stepenu angažovanosti, na terenu su četiri kamiona i tri mašine. Na svim putevima drugog i trećeg prioriteta zabrana je saobraćaja za kamione, kazao je za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Dodaje da se saobraćaj zbog snega odvija otežano i apeluje na vozače da budu oprezni.

- Imamo situacije gde ljudi krenu da voze sa letnjim gumama, popreče se na putu i zovu nas u pomoć. Zimska oprema je neophodna, sve je pod snegom, kazao je Arsović.

Prava mećava i sinoć je okovala zlatiborski kraj, sneg je padao satima i formirao novi pokrivač.

- Oko 15 centimetara novog snega palo je tokom noći. Snega je bilo i na kolovozu, pa je na snazi od noćas do 10 sati jutros bila na snazi zabrana saobraćaja za kamione i šlepere. Situacija sada je dobra, putevi prvog prioriteta su očišćeni, a čiste se oni drugog i trećeg prioriteta, rekao je Alen Mušanović iz Puteva Užice.