U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje, uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, s jutarnjom temperaturom od -1 do 4 i najvišom dnevnom od 4 do 10 stepeni, najavio je RHMZ.

Ujutro će biti magle ili niske oblačnosti, samo na jugoistoku i istoku još pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se posle podne i u ovim krajevima očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

U Beogradu ujutro u nižim delovima grada očekuje se magla ili niska oblačnost. Pre podne će biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, pre podne zapadni, posle podne i uveče jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko dva stepena, a najviša dnevna oko šest.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U ponedelјak i utorak malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlјe.

Zatim do kraja perioda (od 03. do 07.12.) umereno do potpuno oblačno i toplije vreme. U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom dok se u većini mesta očekuje suvo vreme.