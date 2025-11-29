Slušaj vest

Ekipe zimske službe grada Čačka, veče i noć su provele na terenu, jer je sneg intenzivno padao tokom čitave večeri, a temperature su tokom noći bili ispod nule.

- Na svim putevima van grada, a naročito na većim nadmorskim visinama, sneg se zadržavao na kolovozu, tako da su svi putni pravci tokom noći očišćeni i posuti mešavinom soli i kamenog agregata. Svi prilazi manastirima u Ovčarsko - kablarskoj klisuri, kao i manastiru Vujan u Prislonici, takodje su očišćeni i posuti solju i rizlom, saopšteno je iz JP Gradac.

Na gradskom području, pored čišćenja putnih pravaca na Ljubić brdu, Topalovom brdu, Gornjoj Atenici i Loznici, preventivno je posuta so i na kružnim tokovima, mostovima i stepeništima u samom gradu.

- Ekipe naših Javno - komunalnih preduzeća su u pripravnosti, pratićemo dalji razvoj vremenskih prilika i intervenisati u slučaju potrebe, ali očekujemo za nekoliko stepeni topliju noć, sa temperaturama iznad nule i bez padavina, dodaju u JP Gradac.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da zbog vlažnih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu.

- Zahvaljujemo se vrednim radnicima naših javno - komunalnih preduzeća "Gradsko zelenilo", "Moravac" i "Komunalac" koji su noć proveli radno, kako bi naši sugradjani jutro dočekali sa očišćenim putevima, spremnim za nesmetano odvijanje saobraćaja, poručuju iz JP Gradac.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteDruštvoPALO VIŠE OD 20 CENTIMETARA SNEGA ZA NOĆ: Mećava okovala ovaj deo Srbije, nadležni apeluju: Ne krećite na put bez zimske opreme
17367115571675183309ivanjica-golija-odvracenica-mehanizacija-fotorina1.jpg
DruštvoSNEG U SRBIJI PADA OD SINOĆ, IMA GA I U BEOGRADU: RHMZ najavio povećanje visine snežnog pokrivača! Evo kada se očekuje prestanak padavina (video)
Sneg u Beogradu
Društvo(MAPA) VREMENSKA PROGNOZA ZA CEO DECEMBAR Kišu zamenjuje sneg, sledi nalet ledenih dana! Meteorolog upozorava na mogući prodor polarnog vrtloga
us01 AP Graham Hughes.jpg
DruštvoOPASNOST OD POLEDICE NA OVIM DEONICAMA: Putevi Srbije upozorili vozače na klizave kolovoze u kotlinama, klisurama i na mostovima širom zemlje
Screenshot 2025-11-18 215050.jpg