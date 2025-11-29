Slušaj vest

Posle crnog petka i ogromnih gužvi po prestonici i tržnim centrima, tu je i crna subota i ista situacija.

Tako su i danas, Beograđani, a i svi drugi koji su se našli u glavnom gradu Srbije, pohrlili da pazare ono što im je potrebno i potroše još koji dinar.

Loše vreme nije ih sprečilo da izađu, sednu u automobile i krenu put tržnog centra. Tome svedoči i snimak Beograda na vodi, gde su ogromne kolone vozila na ulazu za Galeriju. Što bi se reklo, nema igla gde da padne. Grad pun, tržni centri krcati, kafići prepuni, pare se troše na sve strane... Eto, toliko se loše živi u našoj lepoj Srbiji.