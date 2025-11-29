Slušaj vest

Na spomen kompleksu Kadinjača kod Užica obeleženo je 84 godine od čuvene bitke iz Drugog svetskog rata u kojoj je izginuo ceo Radnički bataljon. Svakog 29. novembra okupljeni poklanjaju se senima 274 poginula borca Posavkog odreda, Oraške čete Drugog Šumadijskog odreda i Radničkog bataljona. Oni su pružili otpor nemačkom daleko nadmoćnijem neprijatelju, koji je tada nadirući iz pravca Bajine Bašte napao tada slobodnu teritoriju, u istoriji poznatu kao Užička Republika.

Radnički bataljon sastavljen od radnika, zanatlija, građana iz Užica i okoline branili su svoj grad, svoj kućni prag. Među onima koji su došli da i danas odaju poštu i položi cveće na spomenik je Užičanka Ljubica Laković, čiji je ujak poginuo u ovoj istorijskoj bitci.

- Majka mi je stalno pričala i čuvala sećanje na svog brata Miodraga Lakovića. Bio je krojač i imao je samo 25 godina kada je dobrovoljno stupio sa svojim Užičanima u Radnički bataljon i poginuo na Kadinjači. Majka je tada imala 15 godina. Dva dana je tražila njegovo telo i našla ga je s druge strane brda, kod česme. U džepu od bluze mu je bila radnička knjižica, koja je bila sva krvava. Pogođen je bio u srce i mojoj majci je to saznanje na neki način bila uteha što je smrt odmah nastupila, što se nije mučio – deli Ljubica sećanja svoje majke.

Foto: Kurir/Z.G.

Ona kaže da je to bila poslednja muška glava u porodici njene majka.

- Moja majka je bila 11 dete po redu, a ujak Miodrag je bio poslednja muška glava u porodici. Ostale su njih 4 sestre i majka. Majka je sa tih 15,16 godina otišla u rat i bila na Sremskom frontu. Inače, moje rođake, koje su potomci moje tetke (majčine i Miodragove sestre), narodnog heroja Stanke Laković, u svom stanu u Užicu još čuvaju Miodragovu mašinu singericu i makaze – dodala je Ljubica.

U obeležavanju Bitke na Kadinjači sveštenici SPC su održali parastos, a vence na spomenik su položili državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član Vladinog odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Zoran Antić, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnica Užica sa saradnicima dr Jelena Raković Radivojević, načelnik Upravnog zlatiborskog okruga Desimir Popović, delegacije SUBNOR-a, porodice poginulih boraca, potomci i drugi.

- Danas odajemo poštu herojima koji su dali živote za svoju otadžbinu i njihova žrtva nije bila uzaludna jer je postojala i ostaće simbol otpora, upornosti i verovanja da sloboda nema cenu – rekla je između ostalog gradonačelnica Užica.

Govoreći o bitki general Ljubiša Diković u penziji rekao je da je „bitka na Kadinjači simbol slobode, jer ova bitka nije vođena željom za slavom već dubokim osećanjem odgovornosti prema životu...“

Državni sekretar Zoran Antić se dotakao i dela da li je ova bitka bila neophodna.

- O tome svakako treba da bude donet objektivan sud istorije i javnosti. Ali, čak i kad budemo imali svu faktografiju i sve činjenice ništa neće moći da revidira legendu o Radničkom bataljonu, koja je toliko duboko utkana u našu nacionalnu svest da je stvarnija od svake istorijske istine... – rekao je Antić.