Slušaj vest

U tumorskom tkivu preminulog generala Nebojše Pavkovića pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!

Advokat porodice Pavković Srđan Aleksić kaže za Kurir da je ovo direktna posledica upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja 1999. godine, zbog čega će u ime porodice podneti tužbu protiv NATO!

Razmatra se i tužba protiv države Finske, kaže advokat Aleksić. Foto: Ana Paunković

- Ukoliko se porodica složi, podnećemo i međunarodnu tužbu protiv Finske, zatvora u kojem je boravio, kao i protiv lekara koji su ga tamo lečili, jer nisu postupali u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima - nisu mu pružili adekvatno lečenje niti su mu dozvolili da se leči u svojoj zemlji, čime su mu uskraćena osnovna ljudska prava - kaže za Kurir Aleksić.

Pavković je preminuo 20. oktobra ove godine na VMA. Foto: printscreen Novosti

General Nebojša Pavković tokom rata na Kosovu komandovao je Trećom armijom VJ od decembra 1998. do februara 2000.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudio ga je 2009. na 22 godine zatvora zbog navodnih zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu.

Kaznu je služio u finskom zatvoru, iz kojeg je pušten 22 dana pre smrti. Bolovao je od raka štitaste žlezde i pankreasa, a preminuo je 20. oktobra ove godine na VMA.

Biopsija na VMA

Tkivo koje je analizirano potiče iz biopsije urađene još pre 20 godina na VMA, a uzorci su, na zahtev njegove ćerke Marije, 15. septembra poslati na ispitivanje u Italiju.

- Laboratorijska analiza, sprovedena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji Chimica & Ambiente (ISO 9001, kvalifikovana od strane Ministarstva zdravlja Italije), potvrdila je prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama, što predstavlja jedan od najznačajnijih medicinskih dokaza o posledicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu - objašnjava Aleksić.

Ovo je nađeno u tumorskom tkivu Pavkovića:

Uranijum (U-238): 23,80 µg/kg

Aluminijum: 24.682 µg/kg

Kadmijum: 4.221 µg/kg

Bakar: 4.370 µg/kg

Mangan: 6.368 µg/kg

Gvožđe: 305.100 µg/kg

Cink: 159.158 µg/kg

- Više rezultata označeno je kao "iznad dozvoljenih granica", u skladu s referentnim vrednostima italijanskog nacionalnog instituta ISTISAN. Ovo su nivoi višestruko iznad onih koji se nalaze u zdravom ljudskom tkivu i ukazuju na tešku i dugotrajnu toksičnu izloženost - kaže on.

Tačka preloma

Osiromašeni uranijum u prirodi ne postoji, on mora biti veštački proizveden. Foto: Shutterstock, YouTube/ Radio-televizija Vojvodine

Analiza je vršena metodama EPA 3052 i EPA 6020B, međunarodnim standardima za detekciju teških metala u biološkim materijalima, a Aleksić kaže da ovo ukazuje na direktnu kontaminaciju kojoj je Pavković bio izložen tokom boravka u zonama pogođenim municijom sa osiromašenim uranijumom.

- Ovaj nalaz se uklapa u već potvrđene presude italijanskih sudova (TAR Lacio, TAR Toskana), u kojima je Republika Italija proglašena odgovornom za smrt i teške bolesti vojnika izloženih osiromašenom uranijumu na Balkanu. Karakteristično je da su i italijanski vojnici i naši ljudi često obolevali od dva ili više kancera. Osiromašeni uranijum u prirodi ne postoji - mora biti veštački proizveden - bilo da je reč o dalekometnim raketama, "tomahavcima" ili granatama iz aviona A-10 korišćenim na KiM. Nalaz italijanske laboratorije predstavlja prelomnu tačku u dokazivanju posledica osiromašenog uranijuma u Srbiji - navodi Aleksić i dodaje da prisustvo uranijuma i teških metala u tumorskom tkivu jednog visokog oficira ne ostavlja više prostor za sumnju - zdravstvene posledice su realne, merljive i naučno potvrđene.

Niko ne zna koliko je ljudi zdravstveno ugroženo i dan danas. Foto: EPA Srdjan Suki

- Njegovo zdravstveno stanje je direktno povezano s bombardovanjem Srbije osiromašenim uranijumom, zbog čega ćemo tužbu protiv NATO podneti pred Višim sudom u Beogradu. Takođe, razmotrićemo i međunarodni postupak jer su Pavkoviću u zatvoru povređena i osnovna ljudska prava - pravo na život i zdravlje i pravo na čovečno postupanje - navodi on.