Na sajmu automobila u Kragujevcu održan je prvi sastanak na temu "Obnovimo fiću Flojd", automobil iz filma Nacionalna klasa, akciju koju su pre nekoliko dana pokrenuli automobilistički as i šamoion Čeda Brkić i Kurir.

Sastanku su prisustvovali Dejan Ilić Dženinks, šampion Srbije 85 i 86 klasa fića, Molter Ljubiša Švaba, konstruktor motora u Zastavinom institutu,

Lazar Krstić, šampion u klasi fića, Milan Pecelj, trofejni takmičar u klasi fića i Čedomir Brkić, organizator akcije.

- Više predloga je bilo na sastanku, ali je dogoverno da prva faza bude transport do garaže Dejana Petkovića radi kompletne defektaže sa spiskom potebnih delova. U planu je obilazak potrebnih auto kuća i zantersovanih pojedinaca koji će podržati akciju Kurira. Dogovoren je i naredni korak - odlazak kod Lazara Krstica i nastavak reparacije u gradu autmobila - rekao je za Kurir Čeda Brkić.

Foto: Kurir

Podsetimo, nedavno je Čeda Brkic je posetio redakciju Kurira i glavnom uredniku Rajku Nediću poklonio poster iz filma i tako simbolično najavio početak zajedničke akcije sređivanja automobila. Tako bi poslednji sačuvani, od ukupno pet "fića" korišćenih za snimanje kultnog filma Nacionalna klasa kojije u veomalošem stanju, mogao uskoro da se "vrati u život".