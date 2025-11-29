Slušaj vest

Šest meseci posle smrti Slavice Pajović (73), čuvene tetka Slavke, legendarne kafe kuvarice koja je u Palati pravde provela čitav radni vek, na zid nekada kultnog bifea okačen je tekst Kurira.

Foto: Petar Aleksic/Kurir

U duplerici naše novine sredinom juna opisan je život čuvene Šefice koja je 43 godine kuvala kafu sudijama, tužiocima, advokatima, kriminalcima, optuženima i oštecenima u sporovima, porodicama žrtava i svima onima koji bi se ovde zatekli.