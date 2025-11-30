Slušaj vest

U toku prepodneva nastavak padavina u Srbiji - kiša će biti češća pojava u Vojvodini (osim na Fruškoj Gori), zatim u nižim delovima zapadne i centralne Srbije, dok će sneg padati u oblasti Homolja, u pojedinim delovima Banata, na području Beograda, kao i u brdskim delovima Šumadije i zapadne Srbije, saopštio je RHMZ najnoviju prognozu za danas.

Prestanak padavina na granici kiše i snega očekuje se posle podne. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje, a pred jutro mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama.

Najhladniji je trenutno Crni Vrh, gde je u 10 časova izmereno -11 stepeni.

Čišćenje snega
U večernjim satima očekuje se magla Foto: RINA

U ponedeljak (01.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva.

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 °C, a najviša od 8 do 13 °C.

Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti.

Kurir.rs/ Alo

Ne propustiteBeogradU BEOGRADU PADA SNEG! Provejava u svim delovima grada
Pada sneg u Beogradu, ljudi sa kišobranima na ulicama
DruštvoJutro u minusu! Sneg i kiša danas u ovim delovima Srbije: RHMZ najavio toplije vreme, evo i kada
Kisa i susnezica u Beogradu
DruštvoNajnovija vremenska prognoza, stiže otopljenje od čak 15 stepeni: Na ono što nas očekuje od ponedeljka niko nije računao (MAPA)
shutterstock_2383620107.jpg
Društvo(MAPA) VREMENSKA PROGNOZA ZA CEO DECEMBAR Kišu zamenjuje sneg, sledi nalet ledenih dana! Meteorolog upozorava na mogući prodor polarnog vrtloga
us01 AP Graham Hughes.jpg