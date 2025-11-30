Slušaj vest

Fondacija Budi human prikuplja novčana sredstva za dečaka koji je mesec dana nakon rođenja dobio meningitis koji je prouzrokovao oštećenje mozga, što je uticalo na motoriku i usporilo njegove pokrete.

- Filip je živahno, nasmejano dete, mentalno je zdrav, priča i jedini problem predstavlja što ne može samostalno da sedi i hoda. Do sada je proveo tri meseca u rehabilitacionom centru Sokobanjska na vežbama koje su mu dosta pomogle i sada u cilju njegovog bržeg ozdravljenja lečenje nastavlja vežbama u centru za razvoj fine motorike, pokreta i govora Intensive Suit Therapy - ističu iz fondacije.

Sredstva su potrebna za rehabilitacije, suplemente, ortopedska pomagala, kao i za logopedske i defektološke tretmane.

Za lečenje je potrebno nešto manje od 3 miliona dinara.

Kako možete pomoći pogledajte na fotografiji ispod: