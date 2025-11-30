MALENOM FILIPU (10) JE HITNO POTREBNA NAŠA POMOĆ: Ne može da sedi i hoda, sredstva neophodna za rehabilitacije i suplemente - EVO KAKO DA MU POMOGNEMO
Fondacija Budi human prikuplja novčana sredstva za dečaka koji je mesec dana nakon rođenja dobio meningitis koji je prouzrokovao oštećenje mozga, što je uticalo na motoriku i usporilo njegove pokrete.
- Filip je živahno, nasmejano dete, mentalno je zdrav, priča i jedini problem predstavlja što ne može samostalno da sedi i hoda. Do sada je proveo tri meseca u rehabilitacionom centru Sokobanjska na vežbama koje su mu dosta pomogle i sada u cilju njegovog bržeg ozdravljenja lečenje nastavlja vežbama u centru za razvoj fine motorike, pokreta i govora Intensive Suit Therapy - ističu iz fondacije.
Sredstva su potrebna za rehabilitacije, suplemente, ortopedska pomagala, kao i za logopedske i defektološke tretmane.
Za lečenje je potrebno nešto manje od 3 miliona dinara.
Kako možete pomoći pogledajte na fotografiji ispod: