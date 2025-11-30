Slušaj vest

- Imam jedan problem, ovo je naplaćeno 1.600 evra!, veli Vesna iz Sombora koja se radovala novim stepenicama, nije žalila pare za njih, a na kraju je umesto bezbednog stepeništa, s fino obrađenim detaljima kojima će komšije da se dive, dobila - skalameriju.

- Materijal, ruke i iskustvo, veli Vesna da je sve to ušlo u cenu od 1.600 evra koju je platila, makar je tako verovala dok je pogađala posao sa stolarom.

- Cela ova konstrukcija oslanja se na ploču nego na dasku?! Fosne su došle puknute. Pogledajte, pogledajte, pogledajte, puknuto... Ubačena je i stepenica da bi konstrukcija dobila na visini, a onda je posle 10 dana gore-dole šetanja, izašla iz ležišta, pokazuje Vesna rukom svako mesto koje smatra spornim.

"Majstor mi rekao da ovde trpam smeće"

- S druge strane isto, vizuelno užasno, samo jedna stepenica po 30 cm, ova gore 20... Majstor mi rekao da ovde trpam smeće, sve što mi ne treba... Pored 30 kvadrata šupa i dvorišta, ja ću tu da trpam smeće.. Nije to taj model koji sam ja htela, koji mi je prikazan... Oni mene ubeđuju da je ovde sve kako treba, da je sve bezbedno i super, strmina nenormalna... Pogledajte nakrivo, bruka i sramota, i to je sad kao neka ograda..., kaže Vesna koja je snimila kako ide gore na sprat.

Ali, problem je najveći kad treba da siđe dole, a to je i pokazala - zbog strmih i uskih stepenika.

- Samo peta može da stane, i sad deca treba noću da silaze u ve-ce..., kaže Vesna i pokazuje kako gazi u stranu da bi mogla da siđe. Plus, dodaje i da se sve klima...

- Cela konstrukcija se klima i pitanje je samo kad će da padne na ovu peć, da razbije i peć...

Očajna žena koja je dala i velike pare za materijal pita u svojoj objavi: Evo, recite, šta biste vi uradili da ste na mom mestu, da li biste ovo platili, gledali narednih 40 godina, i pustili dete da ide niz ovu strminu?

Vesna pokazala i šta je htela, a šta je u stvari dobila

A u komentarima su joj poručili ovako:

- Ime i prezime majstora, tetka, na sve društvene mreže, na sve moguće stranice, nema drugačije ako čovek misli da je ovo super nek nosi kući, a tebi nek pravi kako ti želiš. Bože sačuvaj!

- Koji je to genije da znamo da ga zaobiđemo?

- Ako imaš bilo kakvu prepisku sa tim "majstorom", mislim da možeš da ga prijaviš inspekciji, posebno jer postoji opasnost da ugrozi nečiji život.Sram ga bilo...

