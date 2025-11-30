Slušaj vest

- Imam jedan problem, ovo je naplaćeno 1.600 evra!, veli Vesna iz Sombora koja se radovala novim stepenicama, nije žalila pare za njih, a na kraju je umesto bezbednog stepeništa, s fino obrađenim detaljima kojima će komšije da se dive, dobila - skalameriju.  

- Materijal, ruke i iskustvo, veli Vesna da je sve to ušlo u cenu od 1.600 evra koju je platila, makar je tako verovala dok je pogađala posao sa stolarom.

- Cela ova konstrukcija oslanja se na ploču nego na dasku?! Fosne su došle puknute. Pogledajte, pogledajte, pogledajte, puknuto... Ubačena je i stepenica da bi konstrukcija dobila na visini, a onda je posle 10 dana gore-dole šetanja, izašla iz ležišta, pokazuje Vesna rukom svako mesto koje smatra spornim.   

Screenshot 2025-11-30 143131.png
Foto: Facebook Printscreen

"Majstor mi rekao da ovde trpam smeće"

- S druge strane isto, vizuelno užasno, samo jedna stepenica po 30 cm, ova gore 20... Majstor mi rekao da ovde trpam smeće, sve što mi ne treba...  Pored 30 kvadrata šupa i dvorišta, ja ću tu da trpam smeće.. Nije to taj model koji sam ja htela, koji mi je prikazan... Oni mene ubeđuju da je ovde sve kako treba, da je sve bezbedno i super, strmina nenormalna... Pogledajte nakrivo, bruka i sramota, i to je sad kao neka ograda..., kaže Vesna koja je snimila kako ide gore na sprat.

Ali, problem je najveći kad treba da siđe dole, a to je i pokazala - zbog strmih i uskih stepenika.

- Samo peta može da stane, i sad deca treba noću da silaze u ve-ce..., kaže Vesna i pokazuje kako gazi u stranu da bi mogla da siđe. Plus, dodaje i da se sve klima... 

- Cela konstrukcija se klima i pitanje je samo kad će da padne na ovu peć, da razbije i peć...

Očajna žena koja je dala i velike pare za materijal pita u svojoj objavi: Evo, recite, šta biste vi uradili da ste na mom mestu, da li biste ovo platili, gledali narednih 40 godina, i pustili dete da ide niz ovu strminu?

Vesna pokazala i šta je htela, a šta je u stvari dobila

A u komentarima su joj poručili ovako:

- Ime i prezime majstora, tetka, na sve društvene mreže, na sve moguće stranice, nema drugačije ako čovek misli da je ovo super nek nosi kući, a tebi nek pravi kako ti želiš. Bože sačuvaj!

- Koji je to genije da znamo da ga zaobiđemo?

- Ako imaš bilo kakvu prepisku sa tim "majstorom", mislim da možeš da ga prijaviš inspekciji, posebno jer postoji opasnost da ugrozi nečiji život.Sram ga bilo...

Svoje utiske i mišljenja možete ostaviti u komentarima  

Kurir.rs/Facebook

Ne propustiteZanimljivosti"Ljudi, je li ovo neka šala?!" Kupio novogodišnju jelku, a kad je otvorio kutiju, nije mogao da veruje šta vidi (VIDEO)
jelka
NovčanikPORUČIO POKLONE ZA NOVU GODINU, PA DOBIO I DLAKAVE NOGICE GRATIS! Otvorio paket i munjevito zgrabio telefon: "Nadam se da je ovo jedino iznenađenje!" (FOTO)
Temu paket
Ludi svetDijana je naručila dekoraciju sa Temua za 820 dinara, a stigla joj vrata: Digla prašinu na mrežama, oglasila se i kompanija
Devojka narudžila dekoraciju sa Temua, pa dobila cela vrata.jpg
Ludi svetPoručio kantu za smeće sa Temua, kad je otvorio paket, zacenio se: Evo šta se dobije za 1000 dinara (VIDEO)
Muškarac imena Geret kupio kantu za smeće preko Temua
Ludi svetPoručila farmerke sa Temua za 750 dinara, kad je otvorila paket usledio šok života: "Nikad više!"
temu.jpg
ŽenaNaručila dasku za peglanje sa Temua: Umalo se šlogirala kad je videla šta joj je stiglo (VIDEO)
Screenshot 2025-10-09 114308.jpg
ŽenaNaručila je ogledalo na Temu-u za 90 dinara: Kad je pogledala u svoj odraz mogla je samo da prasne u smeh
ogledalo sa temua je hit (1).png