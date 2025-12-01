Slušaj vest

Poslednje kockice, koje asociraju da se uvođenje služenja obaveznog vojnog roka polako sprema, lagano se slažu, a poslednji dokaz za to je što je Vlada Srbije u tu svrhu u budžetu opredelila novac.

Do sada je poznato da bi vojni rok mogao da traje 75 dana, i da bi godišnje kroz kasarne prošlo oko 20.000 regruta. Čini se kao da je ostao samo još jedan korak - da Skupština Srbije donese zakon o vraćanju obaveznog vojnog roka.

O vraćanju obaveznog vojnog roka priča se sve intenzivnije poslednjih godina, a čini se da u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sa svakom godinom prave novi korak ka tom cilju. Tako se već znaju brojni detalji o obaveznom vojnom roku koji bi se nakon 15 godina ponovo služio.

Prema najavama, vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci u trajanju od 75 dana, odnosni imali bi 60 dana obuke i 15 dana vojnih vežbi. Za žene, kao i do sada, ostaje mogućnost dobrovoljnog služenja.

Međutim, prethodno treba da se odradi pravna procedura, usvajanje zakona o vraćanju služenja vojnog roka, s obzirom na to da sadašnja verzija ne sadrži odredbe koje se odnose na obavezno služenje. Uz to, neophodno je definisati i šta sa onima koji imaju prigovor savesti.

Regruti će biti podeljeni u tri grupe

Ovo su informacije su do sada poznate u vezi sa služenjem obaveznog vojnog roka:

Poznato je da bi regruti ili popularni "gušteri" od 19. do 27. godine bili praktično podeljeni u tri grupe:

- najmlađi regruti koji žele da služe sa oružjem biće 75 dana u vojsci

- stariji od njih će najverovatnije malo kraće služiti vojsku

- oni koji ulože prigovor savesti biće u "civilnoj vojsci" ukupno 155 dana.

Takođe, zna se i da će oni koji budu odlagali obavezno služenje vojske morati da odu u vojsku sa ili bez oružja najkasnije do 30. godine.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prvo - obuka gađanja

U prvih 30 dana vojnog roka ovi regruti će provesti na obuci za određenu vrstu gađanja, obuke za ličnu opremu i raditi vežbe koje se odnose na Zakon za zaštitu, kao i sanitetsku obuku i obuku za prvu pomoć.

- Drugi mesec ulazimo u određenu taktičku obuku, da li ste strelac, puškomitraljezac... Uključeno je i dopunsko pešadijsko gađanje, dnevno i noćno, dok će se u onih poslednjih 15 dana raditi na realizaciji sadržaja u logorskim i terenskim uslovima - otkrio je pre izvesnog vremena Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Kako je rekao, u devet centara za obuku širom zemlje biće korišćen instruktorski pristup, dok će ostali vojnici po garnizonima sticati obuku i osposobljavanje unutar brigada i kopnene vojske.

Stariji kraće u vojsci?

Verovatno najveće pitanje u vezi sa obaveznim služenjem vojske biće kako će služiti vojni rok stariji od 19 godina, odnosno oni koji studiraju ili su već počeli da rade.

- Stariji će ići u centre za obuku i sa njima imamo plan da radimo malo kraće od tih 75 dana - poručio je Mojsilović.

Pominjalo se i mirovanje radnog odnosa, za one koji su već počeli da rade, ili za one koji studiraju.

Vojska spremna da primi 20.000 regruta

Da Vojska Srbije preduzima sve neophodne mere kako bi bila spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka početkom naredne godine potvrdio je nedavno pukovnik Nebojša Nedeljković, komandant 2. brigade Kopnene vojske.

- Vojska je dobila zadatak i preduzima mere na svim nivoima od infrastrukturnih priprema do kadrovskih rešenja, u smislu obuke ljudstva i starešina koji će se baviti sprovođenjem obuke - rekao je Nedeljković u septembru za "Blic televiziju".

Kako je rekao, planirano je da na godišnjem nivou vojni rok služi oko 20.000 regruta, raspoređenih u četiri roka tokom godine.

- Očekuje se, što je izneto praktično i od strane nadležnih lica, da će verovatno već početkom naredne godine doći do pozivanja regruta i da će se otpočeti sa obaveznim služenjem vojnog roka - rekao je Nedeljković.

Foto: Instagram/odbranaivojska

Novac u budžetu za 2026.

Inače, prvi put nakon 15 godina u budžetu Srbije za 2026. našla se stavka služenje obaveznog vojnog roka.

Koliko su u Ministarstvu odbrane ozbiljni u nameri da vojsku zasnivaju i na profesionalcima i na regrutima pokazuje i to da su već predvideli da i u 2027. i u 2028. godine izdvoje po 28,8 miliona evra za služenje vojnog roka. To znači da će u ovu svrhu u naredne tri godine biti potrošeno ukupno oko 86,5 miliona evra.

Zna se i koliko će novca biti uloženo u uređenje tri kasarne u kojima bi trebalo da budu smešteni regruti.

597 miliona dinara za izgradnju objekata i infrastrukture Vojske Srbije u Priboju

100 miliona dinara za iste svrhe u Nišu

30 miliona dinara u Pančevu

Pored toga, precizirano je da se 2027. godine uloži još 200 milion dinara u izgradnju objekata i infrastrukture Vojske Srbije.

Inače, u predlogu zakona za budžet 2026. godine piše da su već izdvojena velika sredstva za uređenje objekata u kojima će se služiti vojni rok i to 5.354.995.917 dinara (oko 45,8 miliona evra u 2024. godini).

Služenje vojnog roka se u Predlogu zakona o budžetu vodi i kao projekat 5021 i namenjen je "uređenju vojnih objekata za stvaranje uslova za aktiviranje obaveznog služenja vojnog roka".

Za taj projekat opredeljeno je za 2026. godinu ukupno 6.360.184.000 dinara (oko 54,4 miliona evra) od čega za mašine i opremu 2.673.000.000 dinara (nešto više od 22,8 miliona evra).

Skupština mora da donese zakon

Pre nego što se i zvanično vrati služenje obaveznog vojnog roka Skupština Srbije treba da izglasa taj zakon.

Međutim, poslednjih nedelja nema najava da će se to uskoro dogoditi, pogotovo ako se ima u vidu da su trenutno u skupštinskoj proceduri izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije u kojima se ne spominje vraćanje služenja vojnog roka.

Inače, nakon vojne parade u septembru u Beogradu Bratislav Gašić, ministar odbrane je rekao da "proces ide svojim tokom".

- Potrebno je usvojiti određena zakonska i podzakonska akta tako da prve regrute očekujem u kasarnama sledeće godine. Pripreme, kao i infrastrukturno uređenje vojnih objekata su u punom jeku. Trajanje vojnog roka biće 75 dana, od kojih će 15 dana obuku izvoditi na terenu. Dakle, ne radi se o tome da li će vojni rok biti vraćen već kada, a Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će u potpunosti biti spremni za sprovođenje te odluke - rekao je Gašić u septembru.

Foto: Ministarstvo odbrane

Dva modela civilne vojske

Treću grupu regruta činiće oni koji ulože prigovor savesti što je ustavno pravo zbog čega će moći da služe vojsku bez oružja i to ukupno 155 dana. U svetu postoje dva modela "civilne vojske":

u civilnim ustanovama

u kasarni bez oružja

Prvi model je već postojao kod nas u prvoj deceniji 21. veka i nije baš bio uspešan jer su mnogi regruti na taj način praktično izbegavali maslinasto-zelenu uniformu, a "civilnu vojsku" su samo fiktivno služili u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Sada je ideja Generalštaba vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se i civilna vojska služi u kasarni samo bez oružja.

- U vojsci postoje zanimanja i specijalnosti u kojima se ne zahteva i za koja ne morate da se obučavate da držite pušku. Ali i ti regruti biće na obuci. Oni koji ne bi bili obučavani za pucanje bili bi u vojnom roku u trajanju od 155 dana. Nema razlike između verskih i nacionalnih elemenata u vojsci, pa tako možete da budete i vatrogasac u vojsci - objasnio je Mojsilović.