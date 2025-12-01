Slušaj vest

Četvoročlana ekipa Srbije osvojila je dve srebrne i dve bronzane medalje na Rumunskom masteru iz informatike održanom u Bukureštu od 26. do 29. novembra, saopšteno je iz Društva matematičara Srbije.

Na olimpijadi je učestvovalo ukupno 245 takmičara iz 13 zemalja.

Srebrne medalje su osvojili Stefan Šebez i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, a bronzane medalje su osvojili Filip Repman, učenik Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu.

Ekipa osvojila dve srebrne i dve bronzane medalje Foto: Društvo matematičara Srbije

Ekipa Srbije je odabrana na osnovu kvalifikacija u organizaciji Društva matematičara Srbije, a podršku je pružilo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Rukovidioci ekipe bili su Filip Bojković i Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, navodi Društvo matematičara Srbije.

