KURIR SPECIJAL - IZBORI U SEČNJU, MIONICI I NEGOTINU – večeras od 20.00 na Kurir televiziji
Slušaj vest
U Negotinu, Mionici i Sečnju danas se održavaju lokalni izbori, na kojima će biti izabrani odbornici skupština tih lokalnih samouprava. Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 sati, dokad traje i izborna tišina.
U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista.
Tom temom bavimo se u večerašnjem specijalu na Kurir televiziji. Ne propustite od 20.00! Specijalnu emisiju koju pripremamo ovim povodom – gosti u studiju, kao i uključenja reportera sa terena, vodi Silvija Slamnig.
