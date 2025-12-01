Slušaj vest

Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, ističe da su uzroci saobraćajnih nesreća različiti, ali da je čovek i dalje najdominantniji faktor. On navodi da je u toku izrada nacrta novog zakona o saobraćaju, koji predviđa pooštravanje sankcija.Prema njegovim rečima, novčane kazne biće drastične, posebno za one "prekršaje koji nas najviše bole".

Od početka godine na putevima u Srbiji stradalo je više od 400 ljudi. Samo noćas, u dve saobraćajne nesreće, tri osobe su izgubile život, od kojih jedno dete. U protekloj sedmici poginulo je 14 ljudi, a više od 40 je zadobilo teške telesne povrede, dok je veliki broj i s lakim povredama. Teške nesreće su se poslednjih dana dogodile kod Laćarka, Batočine, Rume, Čačka.

Ovo je period godine koji je vrlo izazovan za saobraćaj, zbog zimskih uslova i padavina.

Mnogi i dalje nemaju zimsku opremu

Vladan Nikolić ističe da su uzroci saobraćajnih nesreća i nezgoda razni, ali da je čovek najdominantniji faktor, i navode probleme sa sa brzinom, nespremnost za zimske uslove. "Nažalost, mnogi i dalje nemaju zimsku opremu, iako je poslednji dan novembra", ukazuje Nikolić.

Podseća da je policija prošle godine otkrila 12.000 prekršaja samo tokom zimske sezone kod učesnika koji nisu imali ili su neadekvatno koristili zimsku opremu.

Brzina i vožnja u alkoholisanom stanju

Naglašava da je potpuno neprihvatljivo upravljanje vozilom nedozvoljenom brzinom i u alkoholisanom stanju.

- Alkohol u organizmu vozača produžava vreme njegove reakcije, što u značajnoj meri utiče na saobraćajne nezgode. Znate, ako se vi krećete brzinom od 80 kilometara na čas, vi u jednoj sekundi pređete 23 metra. I sad zamislite da produžite to vreme kočenja, odnosno vreme vaše reakcije, da po pravilu dovodi do velikih problema i, nažalost, gubitka ljudskih života - objašnjava Nikolić.

Dodaje da je svake godine između 50.000 i 55.000 otkrivenih prekršaja i alkoholisanosti, 55.000 isključenih vozača iz saobraćaja.

- Imamo 23 lica poginula manje nego prošle godine. Dobre su prilike da ovu godinu završimo sa manje od 500 poginulih lica, prvi put posle dužeg vremena. Nismo zadovoljni vremenom, naše projekcije su bile potpuno drugačije, ali rad postoji i obaveštavamo građane da ćemo biti sve prisutniji. Kontrola će biti adekvatna, maksimalna - ističe Nikolić.

Novi zakon – novčane kazne biće drastične

Posebno naglašava da će se donošenjem novog zakona o bezbednosti saobraćaja, pooštriti i sankcije za one koji ugrožavaju sebe i druge. Dodaje da je u toku izrada nacrta tog zakona.

Najavljuje da će novčane kazne biti drastične, a posebno prema učiniocima, kako kaže, onih prekršaja koji nas najviše bole, onih koji najviše utiču na stradanje.

- Evo, na primer, recimo, deca. Ja neću sada govoriti konkretno, jer to ne bi bilo u redu prema osnovnim članovima radne grupe, ali višestruko će biti veća kazna za nepropisno prevoženje deteta u automobilu. Ili, recimo, predložićemo nultu toleranciju na alkohol u slučaju da prevozite decu. Generalno ćemo se baviti svim onim što nas najviše boli, pa tako, recimo, i pojasom. Kazna za pojas će biti višestruko veća. U svakom slučaju pokušaćemo da upravljamo bezbednošću saobraćaja i tim početnim korakom, a to je donošenje pravnog okvira - ukazuje pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Panik taster i hitan poziv

Posle teške nesreće kod Ovčarsko-kabarske klisure, u javnosti se polemiše o panik tasteru i hitnom pozivu. Nikolić precizira da panik taster nije standard u Srbiji,nije deo važećeg protokola o javljanju i obaveštavanju o saobraćajnim nezgodama.

To je, objašnjava, funkcionalna opcija vozila. Kod savremenih vozila postoji mogućnost aktiviranja panik tastera u slučaju saobraćajne nezgode ili njegove samoaktivacije ukoliko on prepozna naglo usporenje, udar i slično. Sam se pali.

- Ovih dana je o tome bilo mnogo govora, mnogo se pričalo na tu temu, iako smo u ovom konkretnom slučaju imali SOS poziv sa telefona moderne generacije, koji takođe ima tu opciju. To je poziv koji ide ka hitnim službama, u ovom konkretnom slučaju je išao ka Hitnoj pomoći. U svakom slučaju to su neke savremene tehnologije, to je pred nama i to je ušlo u našu strategiju bezbednosti saobraćaja, tako da ćemo u narednom periodu sigurno mnogo više znati o tome i usvojiti te nove tehnologije - pojašnjava Nikolić.

Poseban oprez za sve koji kreću na put

Prema informacijama Saobraćajne policije, svi putni pravci su prohodni. Snega ima na području Ivanjice, Majdanpeka, Novog Pazara, Valjeva, Zaječara.

Nikolić apeluje na sve koji kreću na put na pojačan oprez, naročito u dolinama reka, klisura i uopšte u višim predelima, gde se može očekivati i pojava poledice na putu, magle i svega onoga što je vrlo nepovoljno za odvijanje bezbednog saobraćaja.

- U ovom trenutku mogu da kažem da je potreban oprezan svuda, jer su kolovozi svuda makar vlažni. Poseban oprez na najfrekventnijim putnim pravcima, tj. na brzim saobraćajnicama, znači saobraćajnicama prvog reda, i ne smemo zaboraviti da u naseljima takođe imamo puno saobraćajnih nezgoda, gde je mešoviti saobraćaj, gde imamo puno pešaka. U nedelji koja je prethodila ovoj, imali smo osam poginulih pešaka, što je zaista nezabeleženo u nekom proteklom periodu - upozorava Nikolić.

