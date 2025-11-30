Slušaj vest

Novi sistem ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), a koji se odnosi na sva lica koja nisu državlјani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemlјama Šengen zone, naišao je na mnoge nedoumice i zabune kod građana, a jedna od njih je i pitanje - da li je potrebna ponovna registracija na EES sistem ako se izvadi novi pasoš?

Imajući u vidu da se Republika Srbija graniči sa četiri zemlјe koje su članice Evropske unije, primena EES sistema važi za državlјane Republike Srbije prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku.

Prema navodima turističkog sajta Grča info, prilikom vađenja novog pasoša, menja se i broj pasoša, a koji je direktno vezan za EES sistem.

Pa tako, svi građani koji su putovali van Srbije u države EU i izvršili registraciju u okviru EES sistema - fotografisali, skenirali i ostavili otiske prstiju, ako su izvadili novi pasoš, moraće ponovo da prođu kroz istu proceduru.

"EES sistem je vezan za broj pasoša pa samim tim novi pasoš znači i novu registraciju: fotografiju, skeniranje i otiske prstiju", navodi Grčka info.

Registracija i verifikacija

Bez obzira na to da li je u pitanju ulazak ili izlazak iz zemalja Šengena, svaku osobu koja do sada nije registrovana i nema svoj EES dosije, čeka proces registracije na ulazu ili izlazu iz zemlje.

Proces registracije podrazumeva:

  • predaju pasoša
  • skeniranje lica
  • otisak četiri prsta desne ruke
  • graničnu kontrolu, u smislu da se iz pasoša uzimaju lični podaci

Takođe, carinik može da vam se obrati s pitanjem gde putujete, koliko ostajete, nakon toga se nastavlja put.

Svaki sledeći put kada je EES sistem u funkciji, putniku se radi verifikacija, koja, u zavisnosti od graničnog prelaza, može da podrazumeva i ceo proces registracije, u smislu da opet skeniraju lice i uzimaju otiske prstiju, ili mogu samo da uzimaju otiske prstiju ili samo skeniraju lice.

Registracija znači da ste napravili dosije, a verifikacija da potvrđujete da je to vaš dosije, ovaj proces, plastično rečeno, sličan je i kreiranju naloga na društvenim mrežama. Prvo se registrujete i ostavite svoje podatke, a zatim se svakog narednoj puta "prijavljujete" na vaš profil i potvrđujete da ste to vi.

Pasoš predajete uvek, ali uz dodatne procedure

S obzirom na to da se mnogo govorilo o tome da će pečatiranje pasoša otići u zaborav, mnogi su pogrešno shvatili da će isto važiti i za putne isprave – međutim, to nije slučaj.

Pasoši će se, kao i do sada, predavati svakog puta graničnoj policiji, s tim što će pored toga putnici prolaziti kroz dodatne procedure - skeniranje lica i ostavljanje otisaka prstiju desne ruke.

Sistem će se postepeno uvoditi narednih šest meseci, te će se pasoši, kada sistem nije aktivan pečatirati, i to sve do 9. aprila 2026. godine. Tada se očekuje da EES sistem počne da radi 100 odsto, što znači da će tada zvanično prestati da se pečatiraju pasoši.

