Važno obaveštenje za vozače: Padavine u Srbiji su prestale i ne očekuju se tokom noći, ali preti opasnost od ove 2 pojave! Savetuje se povećan oprez u vožnji
Padavine u Srbiji su prestale i ne očekuju se tokom noći i sutrašnjeg dana.
Međutim, putevi su zbog kiše i snega koji su bili veoma česti do danas, veoma mokri i klizavi, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez i smanjena brzina kretanja.
Posebna opasnost na putevima biće i opasnost od poledice, s obzirom na to da će temperatura tokom noći i jutra u mnogim predelima Srbije biti u blagom minusu, a zbog jačeg minusa, najveća opasnost od poledice očekuje se na putevima u brdsko-planinskim predelima.
Na pojedinim deonicama pažnju treba obratiti i na smanjenu vidljivost usled magle, naročito pred jutro i tokom jutra.
Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i da redovno prate oglašavanja drževnih i nadležnih službi o opasnostima na putu.
Kurir.rs/Telegraf