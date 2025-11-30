OSVOJENE PO DVE SREBRNE I BRONZANE MEDALJE Veliki uspesi mladih srpskih informatičara u Rumuniji
Na Olimpijadi iz informatike u Bukureštu mladi srpski informatičari osvojili su po dve srebrne i broznane medalje, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.
Na ovom prestižnom takmičenjue čestvovalo je ukupno 245 takmičara iz 13 zemalja. Ekipa Srbije je odabrana na osnovu kvalifikacija u organizaciji Društva matematičara Srbije, a podršku je pružilo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.
Našu ekipu činila su četiri takmičara, koji su ostvarili izuzetne rezultate. Srebrne medalje osvojili su učenici Matematičke gimnazije iz Beograda – Stefan Šebez, četvrti razred i Petar Banović drugi razred. Bronzana odličja pripala su Filipu Repmanu, četvrti razred, Gimnazija „Veljko Petrović”, Sombor i Dimitriju Atanaskoviću, treći razred, Gimnazija „Svetozar Marković”, Niš.
Rukovidioci ekipe su bili Filip Bojković I Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.