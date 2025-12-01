Slušaj vest

U susret prazničnoj sezoni širom glavnog grada Srbije, održavaju se božićni i novogodišnji marketi.

Beograd na vodi

U Savskom parku Beograda na vodi tradicionalno se održava "Zimska bajka" koja će ove godine trajati od 5. decembra do 5. januara.

"Uživajte svakog dana od 12 do 22 časa uz klizalište, zimski bioskop, koncerte, radionice, horove, mirise cimeta i zvuke praznične muzike", najavljuju iz organizacije.

Zimska bajka se otvara 5. decembra Foto: Alex Dimitrijević

Centar grada

Za sada još nije poznato ko će nastupati u organizaciji Grada Beograda na besplatnom dočeku na otvorenom na nekom od centralnih trgova, ali je takav koncert tradicija već godinama, te se očekuje da će ga biti i za doček Nove 2026.

Takođe, Grad Beograd tradicionalno organizuje manifestaciju Beogradska zima koja obično počinje sredinom decembra u traje mesec dana. Tada se postavljaju novogodišnje kućice na Trgu republike i duž Knez Mihailove ulice, sa raznim slatkišima, pecivima, brzom hranom, kuvanim vinom i slično. Tokom dana organizuju se radionice, pozorišne predstave i koncerti na nekoliko lokacija. Čekamo da Grad Beograd objavi zvanično kakav je program za ovu zimu.

I ove godine Beogradska zima u centru Beograda Foto: Beograd.rs

Zemun

Takođe, ove godine se prvi put organizuje Zemunska bajka, na platou ispred SC Pinki od 15. decembra do 18. januara. Pored kućica, posetioci će moći da uživaju i u klizanju.

Novi Sad

Novosadski "Zimzolend" će, kako je najavila Turistička organizacija Novog Sada, i ove godine biti postavljen na Trgu republike od 5. decembra do 7. januara, gde će "u više od 40 kućica posetioci imaju priliku da probaju kuvano vino, razna piva, hranu specifičnih ukusa, kao i da kupe suvenire i novogodišnje ukrase".

Ledena šuma u Dunavskom parku "niče" 18. decembra – osim atraktivnog klizališta na otvorenom, planiran je i čitav niz događaja, a planirani su i u tradicionalni božićno-novogodišnji koncerti u Sinagogi.

U tridesetak kućica Novosadskog "Zimzolenda", posetioci će imati priliku da probaju kuvano vino, razna piva, slatkiše, praznične kolačiće, bombone, hranu specifičnih ukusa, kao i da kupe suvenire i novogodišnje ukrase.

Ljudi uživaju u novogodišnjim vašarima Foto: Beograd.rs

Zanimljivo je da je popularni kulinarski i turistički sajt Taste Atlas objavio mapu božićnih marketa koji će uskoro početi u Evropi, a među njima se našao i ovaj u Novom Sadu.

Kruševac

I Kruševac ove zime dobija svoj praznični kutak – od 15. decembra na Trgu Kosturnica građani će moći da uživaju u novogodišnjoj atmosferi.

Za sada nije poznat tačan program, ali organizatori obećavaju da će izmamiti mnogo osmeha.